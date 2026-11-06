Trabajadores del sector educativo y sanitario en Venezuela anuncian paro nacional de 12 horas para el 16 de noviembre

Trabajadores del sector educativo y sanitario en Venezuela anunciaron un paro nacional de 12 horas para el próximo lunes 16 de noviembre.

La situación responde a una medida de presión ante la falta de respuestas del régimen venezolano a sus reclamos salariales y laborales.

La convocatoria se acordó el jueves 5 de noviembre durante una asamblea intergremial realizada en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en la que participaron más de 300 dirigentes sindicales.

Entre las principales exigencias de los trabajadores está el pago de los cuatro meses de aguinaldos sobre la base de un ingreso integral mensual de 240 dólares. Esto supondría una bonificación de 960 dólares por empleado.

Los gremios también reclaman la elaboración de un cronograma que permita incorporar progresivamente los bonos al salario, así como eliminar el Sistema Patria como plataforma para cancelar los beneficios laborales.

El declive de la educación en Venezuela se debe a una crisis estructural compleja impulsada por la caída drástica del presupuesto público, la hiperinflación y la recesión económica.

Esto generó salarios de miseria para los docentes, el abandono masivo de las aulas, el deterioro grave de la infraestructura escolar y altos índices de deserción estudiantil.

Las denuncias públicas de maestros reflejan la pérdida total del poder adquisitivo frente a la canasta básica.

Gremios de maestros y jubilados exigen pensiones dignas e indexadas a la canasta básica en sus manifestaciones constantes por todo el país.