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Premio Nobel de la Paz

La Nobel de la Paz 2026 acusa a Trump de sancionar ilegalmente a la Corte Penal Internacional

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
La Nobel de la Paz 2026, Navi Pillay- EFE
La Nobel de la Paz 2026, Navi Pillay- EFE
La jurista sudafricana, Navi Pillay, piensa que las medidas de Washington quieren debilitar al tribunal y podrían responder a que Donald Trump no recibió el galardón.

La jurista sudafricana Navi Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2026, criticó las sanciones impuestas por Estados Unidos en contra de la Corte Penal Internacional (CPI) y solicitó al presidente Donald Trump que comprenda los límites del derecho internacional.

En una entrevista con la agencia AFP publicada este miércoles, Pillay calificó las medidas de “ilegales” y aseguró que el mandatario tiene que consultar a sus asesores jurídicos para entender por qué no puede interferir en una institución judicial internacional independiente.

La magistrada, de 85 años, vinculó el anuncio de las sanciones con la concesión del Nobel. A su juicio, la decisión de Washington, comunicada pocas horas luego de conocerse el nombre de la ganadora, no fue una coincidencia, sino una posible reacción a que el premio no lo tuviese Trump, quien manifestó públicamente que el lo merece.

La Administración Trump anunció las medidas el 9 de octubre, con el objetivo declarado de defender la soberanía de Estados Unidos frente a la CPI. Las restricciones contemplan limitar las operaciones cotidianas del tribunal por medio de obstáculos a transacciones financieras, servicios tecnológicos y otras actividades vinculadas a empresas estadounidenses.

Washington sostiene una disputa con la Corte, con sede en La Haya, después de que esta emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes que tiene relación con la guerra en Gaza. Estados Unidos rechaza la jurisdicción del tribunal acerca de sus ciudadanos y cuestiona sus actuaciones contra dirigentes de países aliados.

Pillay contrastó esa postura con el respaldo que, según recordó, anteriores administraciones estadounidenses dieron a la orden de arresto de la CPI contra el presidente ruso, Vladímir Putin. “Esto es selectividad, es aplicar un doble rasero, y es inaceptable”, aseguró.

Las sanciones tienen un periodo de transición de seis meses previo a entrar plenamente en vigor, mientras siguen las tensiones diplomáticas en torno al futuro del tribunal. La CPI advirtió que las medidas representan un ataque al Estado de derecho y pueden obstaculizar su labor.

Pillay de igual forma respondió a las duras críticas de autoridades israelíes luego de la concesión del premio. El Gobierno de Israel cuestionó su trayectoria por haber presidido una comisión independiente de investigación de Naciones Unidas que finalizó en 2025 que Israel cometió genocidio en Gaza, una conclusión rechazada por el Ejecutivo israelí.

La jurista describió de “hiriente e insultante” una comparación con el propagandista nazi Joseph Goebbels. Su Nobel reconoce su trayectoria en defensa de los derechos humanos y la justicia internacional.

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