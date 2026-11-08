Así avanzan las operaciones militares de Bukele en Haití, las cuales tienen el visto bueno de Trump

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, consultó a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, antes de poner en marcha su despliegue militar en Haití contra pandilleros para rescatar a cuatro de sus soldados secuestrados. En entrevista con NTN24, el politólogo Jean Mary Exil, quien se desempeñó como embajador de Haití en Colombia, aseguró que Bukele conoce muy de fondo el flagelo de las pandillas.