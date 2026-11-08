NTN24
Domingo, 08 de noviembre de 2026
Domingo, 08 de noviembre de 2026
Despliegue militar

Así avanzan las operaciones militares de Bukele en Haití, las cuales tienen el visto bueno de Trump

noviembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, consultó a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, antes de poner en marcha su despliegue militar en Haití contra pandilleros para rescatar a cuatro de sus soldados secuestrados. En entrevista con NTN24, el politólogo Jean Mary Exil, quien se desempeñó como embajador de Haití en Colombia, aseguró que Bukele conoce muy de fondo el flagelo de las pandillas.

También le puede interesar

Nayib Bukele y Donald Trump (EFE)
Despliegue militar

Así avanzan las operaciones militares de Bukele en Haití, las cuales tienen el visto bueno de Trump

María Corina Machado | Foto: AFP
Crisis en Venezuela

"Venezuela libre con María Corina es Imparable": Jorge 'Tuto' Quiroga pide elecciones para 2027

María Corina Machado - Foto: EFE
Crisis en Venezuela

Venezolanos siguen movilizándose hacia la democracia: estado Lara hace parte del Gran Acuerdo Nacional

Nayib Bukele - AFP
Haití

Últimas noticias sobre operativo militar de Bukele en Haití contra las peligrosas pandillas del país

Yoel Pérez y Miguel Díaz-Canel | Fotos: EFE y captura de pantalla
Régimen cubano

¿Venganza de la dictadura? Régimen cubano detuvo a activista que encaró a Miguel Díaz-Canel

Atentado en Colombia
Atentado

Brutal ataque en Colombia: estas son las lamentables imágenes de atentado con drones a militares en Bolívar

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Condenas en firme para reclutadores de menores con Ley de Sometimiento de De la Espriella: así serán tratados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El rojo del crimen de 27 años no se lava poniéndose una camisa azul como hace Cabello": Diego Arria

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Primeros cambios en la Administración Trump por resultados en elecciones de medio término en EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Venezolanos siguen movilizándose hacia la democracia: estado Lara hace parte del Gran Acuerdo Nacional

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Stephen Miller, el hombre que le declaró la guerra al Tren de Aragua, ahora es mano derecha de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

“La lucha por la libertad no ha terminado”: María Corina Machado pide a los venezolanos trabajar juntos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

"No están solos, libertad para todos los presos políticos": lo que dijo María Corina en El Rodeo I

Abelardo de la Espriella/ ELN - Fotos EFE
Ley de Sometimiento

Condenas en firme para reclutadores de menores con Ley de Sometimiento de De la Espriella: así serán tratados

Abelardo de la Espriella - Foto EFE/ Alias Araña - Foto captura de video X: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

¡Fuera del país! Esta es la contundente cifra de extradiciones y expulsiones de De la Espriella

Miembros del Tren de Aragua | Foto: EFE
El Tren de Aragua

“El Tren de Aragua termina siendo una especie de conejillo de indias para EEUU”: Ronna Rísquez

Abelardo de la Espriella/ Gustavo Petro/ Ejército de Colombia - Fotos EFE
Ley de Sometimiento

Fin de la "Paz Total" y las gabelas para criminales: así es la Ley de Sometimiento de Abelardo de la Espriella

Más de Actualidad

Ver más
Félix Plasencia, excanciller del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Sale del régimen Félix Plasencia, el canciller que le negó a NTN24 que había presos políticos en Venezuela

Cuarruajes en Central Park, Nueva York - Foto: EFE
Nueva York

Nueva York vota a favor de prohibir los carruajes de caballos en Central Park: trabajadores anunciaron demanda

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello

"A Diosdado le están buscando una salida negociada para que no cometa el error de Maduro": Antonio de la Cruz

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Félix Plasencia, excanciller del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Sale del régimen Félix Plasencia, el canciller que le negó a NTN24 que había presos políticos en Venezuela

Cuarruajes en Central Park, Nueva York - Foto: EFE
Nueva York

Nueva York vota a favor de prohibir los carruajes de caballos en Central Park: trabajadores anunciaron demanda

Bandera de México | Foto: AFP
México

México desmantela red de extorsión que clonaba con IA voces de altos funcionarios

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello

"A Diosdado le están buscando una salida negociada para que no cometa el error de Maduro": Antonio de la Cruz

Logo de Anthropic - Foto: EFE
Inteligencia Artificial

Anthropic alerta sobre propagación de "gusanos" de inteligencia artificial que podrían afectar teléfonos, computadores y electrodomésticos

Cilindros en la vía Panamericana - Canva y redes sociales
Explosión

Estas son las impactantes imágenes de los cilindros acondicionados con explosivos que pretendían usar en una alcantarilla en la vía Panamericana en el Cauca

Reacción de Iván Cancino a la salida de Lara - EFE y captura de pantalla
Exministro de Justicia

Iván Cancino, ministro de Justicia, reaccionó con sorpresa en pleno Congreso a la salida de Rodrigo Lara del Gobierno: "De aquí mi gratitud, lealtad y amistad perpetua para él"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023