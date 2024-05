La periodista Valentina Quintero rompió en llanto al hablar de su polémica: "Ya pedí perdón"

La periodista venezolana -referencia como ninguna del turismo local- Valentina Quintero, está en una nueva polémica, pero esta vez toca lo más sensible: sus palabras sobre el pueblo de Macuro, abandonado a su suerte en medio de la crisis.

Valentina Quintero fue invitada al podcast "EntreGrados", donde los invitados eligen tomar un trago de licor o decir la verdad a las preguntas del provocador conductor, que no dejó pasar el conocimiento que tiene ella de la geografía nacional para preguntarle: Cuál es el lugar más horrible que hayas visitado en Venezuela?.

Sin pensarlo, Valentina Quintero responde: "¡Macuro!. Su único mérito es porque allí llegó Cristóbal Colón en su primer viaje a Venezuela.Eso es una mier... que tiene una fábrica de cemento que es un horror, que todo el mundo se empeñó en ir al coño pueblo de mier... ese ha sido el peor viaje de mi vida. Recuerdo haber dormido en una cama que olía a grasa, que olían a 300 mil personas que habían tirado en esa mier... El peor sitio de mi vida es Mauro, coñ...".

El programa fue grabado en diciembre, según ella misma cuenta, pero fue tras su publicación en Youtube que se generó la polémica hasta ser tendencia en la red social X, y que ella intentó ignorar, no por mucho tiempo.

Dice que fue informada de su entorno sobre lo que ocurría en X, en donde ya no tiene cuentas, pero un mensaje llamó su atención.

Se trataba de una profesora universitaria de Macuro que le escribió: "Aproveche su canal para visibilizar las precariedades del lugar, el año pasado estuvieron seis meses sin luz, aquí lo único que no tenemos es problema de agua porque tenemos un río, como pueblo Macuro no es responsable de su abandono".

Comenta que tras leer ese comentario pensó: "Yo tengo que pedir perdón".

Tras expresar su arrepentimiento en sus cuentas en redes sociales, Valentina Quintero dio una entrevista en radio en la que retomó el tema hasta las lágrimas.

"Yo no debí expresarme de ningun pueblo como lo hice de Macuro, de eso me siento responsable".

Sin embargo rechaza la manera "despiadada" como fue tratada en redes.

Después de su disculpa, la misma profesora le escribió aceptando sus palabras y diciéndole que gracias a eso se había despertado una conciencia del lugar. "Es un pueblo que cada día lucha por no perecer".

A pesar de lo que ha pasado asegura que no dejará de hacer denuncias. "Un grupo no va a determinar lo que yo vaya a hacer con mi vida. Que es viajar por Venezuela, mostrarla, y cuando tenga que criticar una cosa la tengo que criticar pero no de esa manera".

Cree que con el episodio el venezolano demuestra su fragilidad. "Nosotros en Venezuela tenemos el autoestima muy golpeada, por el proceso de abandono y de desidia feroz. Toda Venezuela ha salido golpeada".

Recientemente la periodista hizo una denuncia sobre la falta de gasolina en el pueblo de Timotes, donde sobreviven de la agricultura. "Eso ocurre en todo lugar menos en Caracas. Lo dije porque lo viví, porque era irrebatible".

Rechazó que se le acuse de recibir beneficios por hablar de un lugar u otro. "Si fuera así yo no tuviera 30 años en esto. Ya me hubieran sacado de todos lados. Pero en esto (lo de Macuro) a mi me dolió, me arrepentí, me dio una tristeza profunda haberlo hecho, me importa y por eso quise que habláramos".