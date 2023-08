Asaltaron a Valentina Quintero y esta fue su reacción

La periodista y viajera venezolana, Valentina Quintero, reconocida por fomentar el arraigo y las maravillas geográficas del país, esta vez fue víctima de la inseguridad. A través de su cuenta en Instagram narró cómo se desarrolló el desafortunado momento.

"Más nunca me paro a hablar por teléfono en la camioneta porque lo que estás es pagando", escribió en la publicación.

Explicó que la apuntaron con un arma mientras le exigían que entregara una cadena y dinero.

Quintero destacó que se sintió insultada y despreciada cuando el delincuente se refirió a ella como "vieja", situación que desencadenó una reacción inesperada, pues arrancó el vehículo pese a que el asaltante le advirtió que dispararía si avanzaba.

"Si me hubieran dicho DOÑA de repente arranco desde el principio. Ya no sé qué me indigna más".

Sin embargo, la periodista finalizó su mensaje rescatando que pese al mal momento, se siente "dichosa" de vivir en Caracas.