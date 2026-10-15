La presidente de Perú asegura que la visita del papa a Sudamérica podría tener cambios tras cirugía para extirparle un tumor en el pulmón

La presidente de Perú, Keiko Fujimori, se refirió en las últimas horas a la visita del papa a Sudamérica, que incluirá a su país, además de Argentina y Uruguay, en medio de la situación de salud que afronta León XIV tras ser operado de un tumor cancerígeno en uno de sus pulmones.

Fujimori se mostró preocupada por la condición del Santo Pontífice y puso en duda que su visita se lleve a cabo en el calendario establecido previamente.

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“Nos ha preocupado muchísimo el diagnóstico, pero quiero que el Papa sepa que desde acá, desde el Perú, somos millones de peruanos que estamos rezando y orando por su pronta recuperación”, dijo la presidente.

“Entendemos también que podría haber algún cambio en el calendario de su visita”, añadió.

Cabe resaltar que la primera visita del papa León XIV a Sudamérica está planeada inicialmente para realizarse entre el 6 y el 17 de noviembre próximo.

Su primer destino será Uruguay, entre el 6 y el 8 de noviembre, y luego visitará Argentina, del 8 al 11 del mismo mes.

El papa concluiría su visita en la región en Perú, del 11 al 17 de noviembre.

El martes el jefe de los 1.400 millones de católicos del mundo, de 71 años, fue sometido a una operación en el hospital Gemelli, donde le extirparon un nódulo pulmonar que resultó ser un tumor maligno, según la Santa Sede.

"El papa ha pasado bien la noche en el hospital. Se ha levantado y ha desayunado", indicó el Vaticano en un breve comunicado.

El miércoles los médicos, citados por el Vaticano, informaron que los análisis de sangre y la radiografía del tórax realizados tras la cirugía mostraban "una evolución posoperatoria normal".