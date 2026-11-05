Exfutbolista europeo oficializa su candidatura para disputarle la Presidencia de la FIFA a Gianni Infantino

El exjugador de fútbol suizo Ramón Vega oficializó este jueves su candidatura formal a la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) de cara a los comicios proyectados para el año 2027, con lo cual se convierte en el primer contendiente confirmado frente al actual titular de la entidad, Gianni Infantino.

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A través de un comunicado emitido en sus canales oficiales, el antiguo defensa central de escuadras internacionales como el Tottenham Hotspur y el Grasshoppers presentó su plan de gobierno, sustentado en una preparación de más de una década orientada a reestructurar la conducción estratégica del balompié global.

“Tras más de una década de preparación, anuncio formalmente mi candidatura a la presidencia de la FIFA en 2027”, declaró Vega en su cuenta oficial en la plataforma X, donde también difundió su programa de actuación.

La irrupción de Vega se produce en un contexto de discrepancias por parte de diversos organismos afiliados incluidas varias federaciones europeas y la propia Asociación Suiza de Fútbol respecto a las reformas comerciales y el modelo de gobernanza impulsado por la administración vigente.

La contienda presidencial culminará el 18 de marzo de 2027 durante la celebración del 77.º Congreso de la FIFA en Rabat (Marruecos), escenario en el cual las 211 asociaciones miembro con derecho a voto definirán el liderazgo del fútbol internacional para el siguiente ciclo institucional.

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La candidatura de Vega introduce un elemento competitivo inédito en unas elecciones que hasta ahora parecían un trámite para Infantino, con la promesa de dinamizar el debate sobre el futuro del fútbol mundial durante los próximos meses.