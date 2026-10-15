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Jueves, 15 de octubre de 2026
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Papa León XIV

Nuevo parte médico del papa León XIV tras cirugía por cáncer de pulmón: "Se ha levantado y ha desayunado"

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Papa León XIV - Foto: EFE
Papa León XIV - Foto: EFE
El martes el jefe de los 1.400 millones de católicos del mundo, de 71 años, fue sometido a una operación en el hospital Gemelli, donde le extirparon un nódulo pulmonar que resultó ser un tumor maligno.

El papa León XIV pasó "bien la noche" y desayunó en el hospital de Roma donde fue operado de cáncer de pulmón, informó el Vaticano este jueves.

El martes el jefe de los 1.400 millones de católicos del mundo, de 71 años, fue sometido a una operación en el hospital Gemelli, donde le extirparon un nódulo pulmonar que resultó ser un tumor maligno, según la Santa Sede.

"El papa ha pasado bien la noche en el hospital. Se ha levantado y ha desayunado", indicó el Vaticano en un breve comunicado publicado en Telegram.

El miércoles los médicos, citados por el Vaticano, informaron que los análisis de sangre y la radiografía del tórax realizados tras la cirugía mostraban "una evolución posoperatoria normal".

Se han hecho más pruebas para ver si el cáncer se ha propagado.

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Según los especialistas, estas pruebas permitirán determinar el estadio exacto de la enfermedad y los posibles tratamientos a seguir, aunque el pronóstico es favorable porque le extirparon todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Una fuente del Vaticano indicó que el papa incluso ofició el miércoles una misa en una sala habilitada en la décima planta del hospital donde está ingresado.

Antes de la intervención, el Vaticano estimó que la recuperación del papa durará una semana y canceló todas sus audiencias hasta el 20 de octubre.

El presidente estadounidense, Donald Trump, muy crítico con el papa por sus opiniones en contra de la guerra en Irán, fue el último dirigente en desearle el miércoles que se recupere.

"Tener cáncer siempre es algo grave, pero el pronóstico parece bueno", declaró Trump después de un mitin en Arizona. "Solo quiero desearle lo mejor. Que se recupere pronto", añadió.

El diagnóstico de cáncer plantea dudas sobre si el papa León XIV mantendrá el viaje previsto entre el 6 y el 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, país este último donde trabajó como misionero durante dos décadas y obtuvo la nacionalidad.

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