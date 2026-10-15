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Jueves, 15 de octubre de 2026
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Papa León XIV

Los médicos del papa León XIV aseguran que la radiografía de tórax muestra una "buena recuperación" del pulmón tras extirparle un tumor canceroso

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Papa León XIV - Foto AFP
Papa León XIV - Foto AFP
El Vaticano aseguró que el Santo Pontífice realiza sus actividades con normalidad desde su habitación en el Hospital Gemelli de Roma.

Los médicos del papa León XIV afirmaron este jueves que una radiografía de tórax muestra "una buena recuperación del pulmón operado", dos días después de que le extirparan un tumor canceroso.

"Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a unas pruebas de control rutinarias, cuyos resultados han sido normales", afirmaron sus médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora. La recuperación "avanza según lo previsto", añadieron en una nota publicada por el Vaticano.

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En ese sentido, el Vaticano aseguró que el Santo Pontífice realiza sus actividades con normalidad.

"Ha realizado las actividades cotidianas de manera autónoma. La sesión de fisioterapia ha incluido actividades motoras completas", indicó.

"En conjunto, la evolución posoperatoria transcurre con normalidad", subrayó.

Más temprano, la Santa Sede informó que el papa León XIV pasó "bien la noche" y desayunó en el hospital de Roma.

El martes el jefe de los 1.400 millones de católicos del mundo, de 71 años, fue sometido a una operación en el hospital Gemelli, donde le extirparon un nódulo pulmonar que resultó ser un tumor maligno, según la Santa Sede.

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"El papa ha pasado bien la noche en el hospital. Se ha levantado y ha desayunado", indicó el Vaticano en un breve comunicado.

El miércoles los médicos, citados por el Vaticano, informaron que los análisis de sangre y la radiografía del tórax realizados tras la cirugía mostraban "una evolución posoperatoria normal".

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