Durante su discurso tras su regreso a Venezuela, luego de estar 18 meses en exilio, Magalli Meda se refirió al papel del presidente legítimo, Edmundo González Urrutia, destacando su trabajo por la democracia y lo que sería su regreso al país en las próximas semanas.

"Agradecemos muchísimo a nuestro presidente Edmundo González y a su familia de Venezuela. A este hombre le debemos muchísimo. Y a este hombre lo tenemos que recibir, agradecer y acompañar el resto de su vida. A él y a su familia", expresó Meda durante su intervención el pasado sábado.

El programa La Tarde de NTN24 conversó con Ángel León, coordinador del partido Vente Venezuela, quien entregó detalles de lo que será el regreso del presidente legítimo de Venezuela al país, el cual ha dejado claro que se daría el próximo mes.

“Seguramente en este año, antes de que termine el mes de diciembre, va a ser a lo grande por el aeropuerto, acompañado de su familia, de su gente y de un país que le debe mucho por mantenerse firme, por no caer en la tentación de los ofrecimientos del régimen”, dijo León.

No obstante, frente al regreso de Edmundo González y demás opositores exiliados, señaló que “al final todos van a llegar, van a ir progresivamente regresando al país; lo importante es que terminen de hacer la tarea que están cumpliendo afuera, que puedan regresar al país en el momento político indicado”.

Cabe destacar que González Urrutia, elegido como presidente legítimo de Venezuela en julio de 2024, se encuentra en el exilio en España desde septiembre del mismo mes.

Esto ocurrió luego de que el régimen en cabeza de Nicolás Maduro usurpara las elecciones y comenzara una persecución política hacia Edmundo y su familia.