El reconocido director de orquesta y merenguero dominicano Wilfrido Vargas anunció el lunes que interpondrá formalmente un recurso de apelación contra la sentencia emitida por un juzgado de primera instancia que lo condenó, junto a su empresa Corporación Wilfrido Vargas, al pago de una indemnización de 14 millones de pesos dominicanos equivalentes a unos 230.000 dólares en favor del músico Juan Valdez.

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La decisión judicial inicial acogió de manera parcial una demanda por daños y perjuicios interpuesta por Valdez, quien reclamaba inicialmente una compensación de 100 millones de pesos dominicanos por concepto de regalías no percibidas tras ser reconocido como coautor del exitoso tema musical, frente a una pretensión económica que la parte demandante había fijado en una suma considerablemente mayor.

A través de un comunicado oficial emitido por su equipo jurídico, el artista y su empresa aclararon que el fallo dista de ser definitivo y que su ejecución material se encuentra suspendida de pleno derecho mientras la Corte de Apelación examina los fundamentos y las pruebas presentadas en el litigio.

“Respeto la trayectoria del maestro Juan Valdez. Esta diferencia la resolverán los tribunales, y en ese ámbito la vamos a defender con serenidad”, manifestó Wilfrido Vargas al fijar su postura frente al desacuerdo con la primera sentencia.

La obra en cuestión, titulada “El baile del perrito” e integrada de manera icónica al repertorio del merengue desde su lanzamiento en 1992, ya había enfrentado previamente al maestro dominicano en disputas de carácter legal con otros creadores, como Winston Paulino, por el reconocimiento de su respectiva coautoría en el registro original del tema.

El caso pone de relieve la relevancia del reconocimiento de los derechos de autor en la industria musical latinoamericana, particularmente en el género del merengue, donde las colaboraciones entre creadores son frecuentes, por lo que la resolución final de este proceso sentará un precedente importante para casos similares en la región.

Mientras tanto, Vargas mantiene su actividad artística y confía en que el sistema judicial dominicano resolverá el conflicto de manera justa en la siguiente instancia de la jurisdicción civil.