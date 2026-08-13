La tragedia de una familia de trillizas en Cali: sus padres murieron, una de ellas falleció, otra está desaparecida y solo una sobrevivió

El devastador terremoto que sacudió Colombia dejó profundas pérdidas en varias familias, entre ellas la de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra, quienes durante 23 años fueron inseparables.

Las tres jóvenes vivían con sus padres, Vicky Caycedo y Jairo Saavedra, en un edificio de cuatro apartamentos en Cali que colapsó durante el sismo de magnitud 7.4 ocurrido el lunes. En ese momento, la familia intentaba evacuar el lugar.

Ana María logró ser rescatada con vida y fue trasladada a un hospital debido a las heridas que sufrió. Sin embargo, sus hermanas no tuvieron la misma suerte. Sofía fue localizada sin vida entre los escombros de la escalera del edificio, mientras los equipos de rescate continúan buscando a Isabella.

“Desde que nacieron han estado las tres juntas”, relató Diana March Espinosa, prima de Jairo Saavedra, a Noticias Telemundo.

Según March, la unión entre las hermanas siempre fue muy fuerte. Incluso llegaron a considerar estudiar la misma carrera universitaria. Esa conexión también fue fundamental durante la emergencia, pues Ana María, tras ser rescatada, pudo indicar a los equipos dónde se encontraba cada integrante de su familia en el momento del terremoto, facilitando las labores de búsqueda.

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La joven todavía se encontraba hospitalizada este jueves, recuperándose de una cirugía, y aún no conocía completamente la magnitud de la tragedia. Personal de apoyo psicológico y algunas de sus primas permanecían junto a ella mientras la familia evaluaba cuándo comunicarle la muerte de Sofía y de sus padres, debido a que continúa preguntando por sus seres queridos.

Jairo Saavedra y Vicky Caycedo, quienes llevaban 40 años juntos, también murieron en el derrumbe. De acuerdo con March, sus cuerpos fueron encontrados juntos y abrazados, una imagen que, según la familia, reflejaba el profundo vínculo que mantuvieron durante décadas.

“Jairo y Vicky eran solo alegría y sonrisas, y las trillizas heredaron exactamente eso”, recordó March, quien desde Florida ha colaborado en la gestión de recursos para apoyar las labores de búsqueda y rescate de Isabella en Cali.

Ante la tragedia, la familia también puso en marcha una campaña de recaudación de fondos para ayudar a Ana María y, con esperanza, también a Isabella, a enfrentar el proceso de recuperación y reconstrucción de sus vidas.

Además del dolor por la pérdida de sus seres queridos, Ana María deberá afrontar la destrucción de su hogar y comenzar nuevamente su vida, mientras enfrenta las consecuencias emocionales de una tragedia que cambió por completo a su familia.