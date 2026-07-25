Haaland dirigió el típico remo vikingo de Noruega en el Mundial en la boda de estelar portero de selección

Erling Haaland fue sin dudas una de las grandes figuras del Mundial 2026 por sus actuaciones dentro y fuera del campo de juego.

El jugador noruego hizo historia con su selección tras llegar a la fase de cuartos de final, luego de vencer a Costa de Marfil y Brasil en las fases previas.

El delantero del Manchester City anotó siete goles y quedó en el podio de goleadores de la cita orbital con Kylian Mbappé en el primer lugar.

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Días después del final del Mundial, Haaland volvió a protagonizar la típica celebración de su selección, conocida como remo vikingo y la cual se popularizó durante los juegos de Noruega en la cita orbital.

No obstante, esta vez Haaland no dirigió la típica celebración en el campo de juego, sino en la boda de un estelar arquero de selección.

Se trata del portero italiano Gianluigi Donnarumma, quien se casó recientemente y tuvo como invitado al delantero noruego.

En videos que se han conocido, se observa a Haaland dirigiendo el remo vikingo en medio de la celebración del portero italiano que defiende los colores del Manchester City.

Allí, aparecen todos los hombres asistentes al matrimonio, sentados en el suelo e imitando la celebración que se robó todas las miradas durante la reciente Copa del Mundo.

Haaland, como líder de la celebración, tomó su lugar en la percusión y con golpes en aumento dirigió y marcó la pauta para el usual grito de “Huh”.

Cabe recordar que Haaland y Gianluigi Donnarumma son compañeros de equipo en Inglaterra.

Donnarumma no hizo parte del Mundial 2026 debido a que la selección italiana se quedó por fuera en el repechaje ante Bosnia y Herzegovina.