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Jueves, 15 de octubre de 2026
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Salud

Lanzan alerta en Colombia por falsificación de popular medicamento para aliviar el dolor abdominal: Invima advierte sobre riesgos para la salud

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Dolor abdominal - Canva
Dolor abdominal - Canva
La alerta sanitaria se da porque las fechas de fabricación y vencimiento no corresponden a las del producto original. La entidad pidió a los ciudadanos abstenerse de consumirlo.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta sanitaria en Colombia por la falsificación del medicamento Buscapina Compositum NF, luego de confirmar que unidades identificadas con el lote F0537A están siendo comercializadas de manera ilegal y podrían representar un riesgo para la salud de los consumidores.

Según la alerta sanitaria 329-2026, la falsificación fue confirmada por Opella Healthcare Colombia S. A. S., titular del registro sanitario del producto, tras identificar diferencias entre el empaque original y las unidades sospechosas. La advertencia fue publicada por la entidad el 9 de octubre y el documento fue fechado el 14 de octubre de 2026.

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Uno de los principales aspectos que deben tener en cuenta los ciudadanos es la fecha de vencimiento. Según la información entregada por el titular del registro sanitario, el lote original F0537A venció en julio de 2021, por lo que ya no se encuentra disponible legalmente en el mercado. Sin embargo, las unidades falsificadas presentan fecha de fabricación de julio de 2023 y vencimiento en julio de 2026, datos que no corresponden al producto legítimo.

Asimismo, el Invima advirtió sobre diferencias en los colores del empaque, la tipografía utilizada en el nombre del medicamento, el encuadre de los textos y el diseño del fondo. Estas características permiten identificar las unidades sospechosas y evitar su consumo.

¿Qué riesgos representa la Buscapina falsificada?

La principal preocupación de las autoridades sanitarias es que se desconoce la composición real del producto falsificado. Por esta razón, no es posible determinar con exactitud qué efectos podría provocar en las personas que lo consuman.

Entre los riesgos advertidos por el Invima se encuentra la falta de efecto terapéutico, que podría ocasionar la persistencia o el empeoramiento del dolor abdominal y los espasmos. Además, esta situación podría retrasar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades que requieran atención médica.

La entidad también señaló que podrían presentarse reacciones inesperadas, como náuseas, vómito, diarrea, mareo, somnolencia, pérdida de conciencia, palpitaciones, taquicardia, alteraciones de la presión arterial, convulsiones y confusión.

Del mismo modo, a esto se suman posibles reacciones alérgicas, entre ellas, erupciones cutáneas, urticaria, hinchazón de los labios, la lengua o la cara y dificultad para respirar. En los casos más graves, estos síntomas podrían corresponder a una reacción anafiláctica.

Otro de los riesgos es la posible presencia de contaminantes, dosis excesivas de principios activos o sustancias diferentes a las declaradas, lo que podría ocasionar daños hepáticos o renales, alteraciones hematológicas y afectaciones neurológicas.

¿Qué deben hacer las personas que tengan este medicamento?

Ante esta situación, el Invima pidió a los ciudadanos abstenerse de adquirir o consumir las unidades falsificadas del lote F0537A que presenten las características descritas en la alerta. Quienes estén utilizando el producto sospechoso deben suspender su consumo y consultar a un profesional de la salud.

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La entidad también recomendó comprar medicamentos únicamente en establecimientos autorizados, revisar cuidadosamente los empaques, los números de lote y las fechas de vencimiento, así como verificar la información sanitaria a través de los canales oficiales del Invima.

En caso de identificar establecimientos o canales digitales donde se comercialice el producto sospechoso, la ciudadanía puede informar a la entidad o a las autoridades sanitarias territoriales. Se recomienda conservar fotografías del empaque, la factura y los datos del vendedor para facilitar las verificaciones correspondientes.

Finalmente, el Invima solicitó a los establecimientos abstenerse de distribuir y comercializar las unidades falsificadas, mientras que las autoridades sanitarias territoriales deberán reforzar las labores de inspección y vigilancia. Asimismo, pidió a los servicios de salud identificar y notificar posibles eventos adversos relacionados con el consumo de este producto.

La alerta puede consultarse en el sitio oficial del Invima, donde se encuentran los detalles del lote identificado y las diferencias detectadas en el empaque.

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