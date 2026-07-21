Donald Trump anunció que los medicamentos genéricos importados tendrán un arancel del 0% durante dos años que luego aumentará hasta el 200%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva política para la industria farmacéutica con la que pretende trasladar la fabricación de medicamentos genéricos al país mediante un esquema gradual de aranceles a las importaciones.

Por medio de su cuenta de Truth Social, Donald Trump informó que, a partir del 1 de agosto de 2026, todos los medicamentos genéricos importados a Estados Unidos estarán sujetos a un arancel del 0% durante un período de dos años.

Según explicó el presidente, una vez finalice ese tiempo, el gravamen aumentará al 100% durante un año y, posteriormente, llegará al 200%, como una forma de presionar a las compañías para que establezcan sus plantas de producción en territorio estadounidense.

"A partir del 1 de agosto de 2026, todos los medicamentos genéricos que se importen a Estados Unidos seguirán estando sujetos a un arancel del 0% durante un período de dos años, tras el cual el arancel se incrementará al 100% durante un año y al 200% posteriormente", aseguró.



"Esto se hace para fomentar la relocalización de la producción farmacéutica de genéricos en Estados Unidos, con una penalización para las empresas que no construyan plantas y equipos dentro del plazo establecido", escribió el presidente.

En su mensaje, Trump sostuvo que el objetivo de esta estrategia es proteger a la comunidad estadounidense y fortalecer la capacidad de producción nacional de medicamentos, reduciendo la dependencia de las importaciones.

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Asimismo, aclaró que esta política no aplicará a los medicamentos patentados, de marca o innovadores, pues, según indicó, el esquema vigente para ese segmento del mercado "ha tenido tanto éxito" que permanecerá sin modificaciones.

El mandatario también afirmó que actualmente se están construyendo instalaciones farmacéuticas a un ritmo muy alto en Estados Unidos, lo que, a su juicio, refleja el impacto de las políticas impulsadas por su administración para atraer inversión y aumentar la producción nacional.

Esta medida se suma a la estrategia económica de Trump, enfocada en incentivar la manufactura dentro de Estados Unidos mediante el uso de aranceles y otras medidas comerciales.

Finalmente, el presidente ha defendido este tipo de políticas en los últimos meses como un mecanismo para fortalecer la industria nacional, reducir la dependencia de proveedores extranjeros y mejorar la seguridad del abastecimiento en sectores considerados estratégicos.