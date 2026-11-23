Las acciones de Nvidia se dispararon este lunes en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, impulsada por el anuncio sorpresa del regreso de Jensen Huang como director general y presidente del gigante estadounidense de los chips.

A pocos minutos de la apertura de la Bolsa de Nueva York, el título de Nvidia se disparaba un 30,43% hasta los 163,73 dólares. En las últimas semanas, el grupo había sido duramente castigado por la dimisión de Jensen Huang, vinculada a un escándalo que mezclaba infidelidades y presunto espionaje y contrabando.

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Este lunes, Nvidia anunció la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo después de que las opiniones de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos convencieran a su junta directiva de que no representaba ningún riesgo para la seguridad nacional, menos de dos semanas después de que el cofundador renunciara debido a un presunto escándalo de espionaje.

El presidente Donald Trump acogió con satisfacción la medida, calificándola de "decisión correcta y apropiada".

La junta votó por unanimidad a favor de que Huang regrese como presidente, director ejecutivo y miembro de la junta, con efecto inmediato, después de que una serie de reuniones dejaran a los directores satisfechos con su "franqueza y capacidad de liderazgo", según informó la compañía en un comunicado.

Nvidia no reveló los nombres de los funcionarios gubernamentales con los que consultó ni qué le dijeron a la junta directiva.

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La decisión se produjo tres días después de que Trump instara públicamente a Nvidia a readmitir a Huang, calificándolo como "una de las mentes más brillantes del mundo" y diciendo que le "encantaría que se le diera una segunda oportunidad a Jensen".

Trump describió a Huang como "un buen hombre" que "tomó algunas malas decisiones" y dijo que la empresa debería volver a contratarlo "si fueran inteligentes".