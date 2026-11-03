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Martes, 03 de noviembre de 2026
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Lamine Yamal

Lamine Yamal genera opiniones divididas: el futbolista fue grabado con una actitud indiferente ante un niño que entre lágrimas le pidió una foto

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Lamine Yamal, futbolista español - Fotos: X
Lamine Yamal, futbolista español - Fotos: X
Mientras algunos cuestionaron el comportamiento del jugador por no responder al pedido del pequeño, otros salieron en su defensa y recordaron que también tiene derecho a mantener su privacidad.

El joven futbolista español, Lamine Yamal, se convirtió en tema de discusión en redes sociales tras la circulación de un video en el que aparece dentro de un automóvil mientras un niño le pide insistentemente tomarse una fotografía con él.

En el audiovisual quedó en evidencia cómo el menor desesperadamente le pidió a Yamal que lo saludara y se tomara una foto con él; sin embargo, el atacante del Barcelona tuvo una actitud indiferente.

Las imágenes provocaron opiniones divididas entre los usuarios de diferentes plataformas digitales.

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Mientras algunos cuestionaron el comportamiento del jugador por no responder al pedido del pequeño, otros salieron en su defensa y recordaron que también tiene derecho a mantener su privacidad.

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Por eso está muy lejos de ser G.O.A.T.; esto no es de una leyenda. "El chaval puede jugar bien, pero como persona no pinta nada bien", dijo un usuario en la red social Instagram.

"Si lo hubiera hecho Messi o Cristiano, sería motivo de discusión por los próximos años, pero lo hace Yamal y hay que ver para otro lado", manifestó otro usuario también en Instagram.

"Vale ya, muchas son las personas que se le acercan a diario; también tiene derecho a no decir sí a todo", expresó otro navegador de internet en la red social X.

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Tienen muchos partidos, mucho entrenamiento. "Un día malo lo tiene cualquiera; me da pesar por el pequeño, pero debe entender que los futbolistas también son seres humanos", añadió una usuaria, también en X.

Aparte de generar numerosas reacciones, el episodio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la relación entre los futbolistas de alto perfil y sus seguidores.

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