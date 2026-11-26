Alicia Machado se unió a la ola de cuestionamientos que pesan sobre el diseñador del traje de gala de Clara Vergara en el Miss Universo 2026.

“La niña hizo un trabajo espectacular… Si ella hubiera sacado el vestido de la preliminar anoche, ella hubiera ganado”, dijo Machado.

Posteriormente, sostuvo: "Si yo hubiera tenido acceso a la ropa de ella, yo le hubiera armado su rollo y la hubiera ensayado su pasarela con su vestido de gala, y la hubiera mandado con tres opciones de vestido de gala, uno más bello que el otro, para que ella viera con qué se sentía poderosa. Así es como se hace una reina”.

"El vestido, terrible, sobre todo, pésimo el color y muy mal cortado", añadió Machado.

El pasado martes 24 de noviembre se llevó a cabo la gala final de la edición número 75 del Miss Universo en el Coliseo de Puerto Rico.

Dicho certamen de belleza fue conquistado por Puerto Rico, que enfrentó en la fase final a República Dominicana.

Al cuadro final llegó la representante de Venezuela, Clara Vegas Goetz, quien estuvo cerca de darle la octava corona a su país.

El Miss Universo es un certamen internacional de belleza que se celebra anualmente desde 1952.

Este concurso reúne a candidatas de diferentes países, quienes participan en distintas actividades.

Durante la competencia, las participantes atraviesan varias etapas, entre ellas desfiles en traje de baño, traje típico o nacional, vestido de noche y rondas de preguntas.

Según expertos en la materia, en estas pruebas se valoran aspectos como la seguridad, la expresión, la presencia escénica, las habilidades comunicativas y sus iniciativas sociales.