Cacerolazos en Venezuela contra la crisis eléctrica en la que el régimen chavista ha sumido al país

Durante la noche del miércoles 4 de noviembre, decenas de ciudadanos venezolanos salieron a protestar a las calles de al menos cinco estados para rechazar la crisis eléctrica con la que el régimen chavista ha perjudicado al país. En estados como Aragua, Falcón, Carabobo, Lara y Cojedes las personas salieron con cacerolas, cerraron las vías y hasta encendieron barricadas para exigir una solución a la dictadura que hoy dirige Delcy Rodríguez.