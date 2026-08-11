Jugador del Deportivo Cali sufrió fractura tras intentar huir de su vivienda en medio del trágico terremoto en Colombia

El devastador terremoto de este lunes en Colombia ha dejado grandes pérdidas humanas y materiales en ciudades capitales del país como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

En las últimas horas se conoció sobre la lesión de un jugador del fútbol profesional colombiano que resultó afectado tras intentar salir de su vivienda en medio de la emergencia sísmica.

Se trata del jugador del Deportivo Cali, Ronaldo Pájaro, quien sufrió una dura caída que incluso lo obligará a ser intervenido quirúrgicamente.

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El jugador de 24 años se lesionó intentando huir de su vivienda ante el devastador terremoto que se sintió con fuerza en la capital del Valle del Cauca y dejó varias estructuras derrumbadas.

"El jugador sufrió una caída que le ocasionó un fuerte traumatismo en el costado derecho de su cuerpo, con mayor afectación en el codo y el tobillo", comunicó el club Deportivo Cali.

“Se confirmó una luxofractura de codo y una fisura del maléolo medial del tobillo”, agregó.

A través de sus redes sociales, el futbolista agradeció los mensajes recibidos tras la difícil situación en esa zona del país por el terremoto.

“Gracias a todos por preocuparse, gracias a Dios estoy bien y no pasó a mayores... No dejemos a un lado que hay mucha gente que necesita ayuda en este momento tan difícil. Dios los bendiga a todos", indicó.

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Cabe resaltar que Cali es una de las ciudades más afectadas por el devastador terremoto con decenas de muertos, heridos y desaparecidos.

Varias estructuras residenciales y comerciales de la ciudad se derrumbaron luego del sismo de magnitud 7,4 en la escala de Richter.