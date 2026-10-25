"Lo ideal sería que Delcy y Diosdado fueran a acompañar a Maduro en la cárcel": eurodiputado celebró la vuelta de María Corina a Venezuela y pidió el regreso de la democracia

El eurodiputado español Hermann Tertsch, del partido Vox, ofreció declaraciones a NTN24 sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela, calificándolo como un "paso irreversible" hacia la democracia en el país suramericano.

"Esto no complica nada la transición hacia la democracia y la libertad para los venezolanos. Esto favorece, esto anima, esto acelera y esto ilusiona todo el proceso", afirmó Tertsch durante la entrevista realizada en horario nocturno europeo del domingo.

El diputado del Parlamento Europeo destacó que la presencia de Machado en Venezuela representa la "representación legítima" de quienes ganaron las elecciones del 28 de julio.

"No podía ser que María Corina Machado no estuviera en Venezuela encauzando el futuro de Venezuela. Eso era un absurdo, era una situación grotesca", señaló.

Tertsch atribuyó los avances en el proceso de transición venezolano a la administración de Donald Trump.

"Hay que recordarlo todo, a la administración norteamericana, al presidente Donald Trump, que se llevó al criminal jefe, se lo llevó para Nueva York. A partir de ahí empiezan a pasar cosas", declaró en referencia al traslado de Nicolás Maduro.

El eurodiputado expresó que lo ideal sería que los líderes del chavismo "fueran a acompañar a Maduro a una cárcel en Nueva York", mencionando específicamente a Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez.

Calificó al régimen chavista como "criminal, asesino, torturador, narcotraficante y fracasado".

Respecto al mecanismo de ingreso de Machado a Venezuela, Tertsch reconoció desconocer los detalles pero atribuyó el éxito al creciente apoyo internacional.

"Cada vez María Corina y el proceso democrático tiene más amigos en toda América", afirmó, mencionando los cambios de gobierno en Colombia con Abelardo de la Espriella y en Ecuador con Daniel Noboa.

El representante de Vox también estableció paralelismos entre Venezuela y España, criticando al gobierno de Pedro Sánchez.

"Nosotros tenemos aquí en España, tenemos también a muchos criminales venezolanos que están aquí resguardados y protegidos por un régimen que es prácticamente un hermano del régimen que se va a abolir", declaró.

El eurodiputado concluyó sus declaraciones expresando que América Latina está viviendo un cambio ideológico, mencionando a países como Chile, Argentina y Honduras, y proyectando que Cuba también transitará hacia la democracia "en un plazo relativamente corto".