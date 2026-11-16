“Bukele es un dios para los haitianos”: La contundente declaración de apoyo al despliegue militar

El primer ministro haitiano, Alí Kibie Fisseme, viaja este lunes y martes a San Salvador para sostener una reunión crucial con el gobierno salvadoreño sobre la continuidad del despliegue militar enviado por Nayib Bukele a Haití. El encuentro, enmarcado en una conferencia internacional sobre democracia, definirá el futuro de las tropas que fueron desplegadas tras el secuestro de cuatro técnicos de aviación salvadoreños el 18 de octubre.