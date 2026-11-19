La espera culminó para los ocho equipos que jugarán los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II. La Dimayor confirmó los horarios de la primera fecha que iniciará este viernes 20 de noviembre y finalizará el sábado 21, con cuatro partidos que representarán el inicio de la lucha por los dos cupos a la gran final.

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La jornada va a tener partidos en Medellín, Bucaramanga, Palmaseca y Manizales. Entre los duelos más atractivos está el enfrentamiento entre Deportivo Cali y Millonarios y el choque entre Once Caldas y Atlético Nacional, el cual cerrará la programación.

Los encuentros quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Viernes 20 de noviembre

• 4:30 p. m.: Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe. El partido inaugural será en el estadio Atanasio Girardot, donde el conjunto antioqueño va a recibir al equipo bogotano.

• 6:35 p. m.: Atlético Bucaramanga vs. América de Cali. El compromiso se jugará en el estadio Américo Montanini. El equipo de Santander empezará en casa ante el conjunto escarlata.

• 8:40 p. m.: Deportivo Cali vs. Millonarios. El estadio de Palmaseca será escenario de este encuentro entre dos históricos del fútbol de Colombia.

Sábado 21 de noviembre

• 8:15 p. m.: Once Caldas vs. Atlético Nacional. El estadio Palogrande de Manizales va a recibir el último partido de la primera jornada, en el que el equipo blanco va a enfrentar al líder de su grupo.

Los fanáticos podrán seguir los cuatro compromisos por medio de Win Sports y su señal premium Win Sports+, así como las plataformas digitales habilitadas por el canal, de acuerdo con las condiciones de suscripción.

Los ocho clasificados se distribuyeron en dos zonas. El grupo A está integrado por Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín y Once Caldas. En el grupo B están América de Cali, Deportivo Cali, Millonarios y Atlético Bucaramanga.

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Cada equipo va a disputar seis partidos, tres como local y tres como visitante. Al finalizar esa fase, el primero de cada grupo avanzará a la final del campeonato.

Atlético Nacional y América de Cali tienen una ventaja adicional: los dos consiguieron el llamado punto invisible por terminar en las primeras posiciones de la fase de todos contra todos. Ese beneficio les va a permitir avanzar en caso de empate en puntos con otro equipo de su cuadrangular, siempre que se cumplan las condiciones reglamentarias.