El irreverente antihéroe de Marvel podría tener una nueva aventura en el cine. Según información publicada por The Hollywood Reporter y otros reportes de la industria cinematográfica, Marvel Studios tendría en desarrollo temprano una nueva película de Deadpool, con Ryan Reynolds nuevamente vinculado al proyecto para interpretar a Wade Wilson. Aunque todavía no se conocen detalles de la historia, la posibilidad de una cuarta entrega vuelve a despertar la expectativa entre los seguidores del personaje.

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La noticia llega después del éxito de Deadpool & Wolverine, estrenada en 2024 y protagonizada por Reynolds junto a Hugh Jackman. La producción consiguió recaudar aproximadamente 1.338 millones de dólares en la taquilla mundial y se convirtió en la película con clasificación R más taquillera de la historia. Además, marcó la incorporación de Deadpool al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), después de las dos primeras películas producidas bajo el sello de 20th Century Fox.

Aunque el nuevo proyecto todavía estaría en una etapa inicial y no tendría director ni guionista confirmados, el regreso de Reynolds no resulta una posibilidad inesperada. En julio de 2026, durante su participación en Fanatics Fest, el actor habló sobre el futuro del personaje y dejó claro que todavía hay historias que le gustaría llevar a la pantalla grande.

"Hay varias historias poco conocidas que todavía no han llegado al cine. También hay elementos de los cómics que siguen sin explorarse", expresó Reynolds.

Durante esa conversación, también destacó el trabajo de Fabian Nicieza, cocreador de Deadpool, y Gerry Duggan, uno de los escritores que ha desarrollado importantes historias del personaje. Asimismo, aseguró que sí habrá otra película del mercenario.

"En algún momento, de una forma u otra, habrá otra película de Deadpool. Va a ser genial", aseveró.

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Sin embargo, no todo apunta a que el antihéroe vuelva a protagonizar una película individual. En abril de 2026, durante una entrevista con Sunday Today, Reynolds explicó que ya tenía algunas ideas escritas para el futuro de Wade Wilson, pero dejó entrever que no quería volver a centrar toda la historia en él.

"Tengo algunas cosas escritas, pero no creo que vuelva a convertirlo en el personaje central. Es un personaje secundario. Es alguien que funciona muy bien en un grupo", manifestó el actor.

Estas declaraciones abren la posibilidad de que la próxima aventura tenga una historia coral y permita que Deadpool comparta protagonismo con otros personajes de Marvel. De hecho, Reynolds ya había expresado su interés en que el mercenario bocazas pudiera cruzarse con los X-Men y los Vengadores, aunque considera importante que conserve su condición de personaje independiente.

Por ahora, tampoco existe confirmación de que esta producción esté conectada directamente con Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars, dos de los proyectos que forman parte del futuro cinematográfico de Marvel. Tampoco se han revelado una fecha de estreno, el título oficial ni posibles integrantes del reparto.