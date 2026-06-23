Lo que se sabe sobre la reunión entre Dinorah Figuera y el encargado de negocios de EE. UU. en Caracas

Este lunes 22 de junio, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, se reunió en Caracas con la presidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela de 2015, Dinorah Figuera, quien regresó recientemente al país tras estar exiliada.

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En un mensaje en la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Barrett describió la Asamblea Nacional de 2015 como "la última institución democrática reconocida por los EE. UU.".

"Fue un gusto reunirme en Caracas con Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 - la última institución democrática reconocida por los EE.UU. Seguiremos apoyando estos esfuerzos entre las autoridades institucionales en favor de una reconciliación política, un elemento clave del plan de tres fases impulsado por el presidente Trump y el secretario Rubio", escribió.

En la misma red social, Figuera catalogó como "productiva" la reunión, la cual fue sostenida en el marco de "las responsabilidades institucionales que le han sido encomendadas", con objetivo de cumplir "el propósito de contribuir al fortalecimiento de la democracia y la construcción de soluciones para el país".

El pasado jueves se conoció que la exdiputada de la oposición exiliada en España regresó al país después de ocho años. A su llegada, confirmó que sostendría un encuentro con Jorge Rodríguez, así como con el encargado de negocios de EE. UU.

"Yo estoy asumiendo una invitación que me hizo el departamento de Estado (de Estados Unidos) para asumir todos estos desafíos que van a contribuir a dirimir las diferencias, pero a tener congruencia y coincidencia en los términos de tener un CNE creíble, libertad de expresión y una agenda en la que sean respetados los partidos políticos y se desaparezca la persecución y la extradición", dijo.

Tras su reunión ese día con Rodríguez, quien actualmente controla la ilegítima Asamblea Nacional afín al régimen chavista en Venezuela, se supo que se "se designó una mesa técnica y política paritaria con una agenda para el fortalecimiento de la democracia".

En un comunicado, el Departamento de Estado de EE. UU. dijo que el Gobierno del presidente Donald Trump "acoge con beneplácito la reunión" para "debatir una agenda que servirá de hoja de ruta para un diálogo político sobre la transición democrática".