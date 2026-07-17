Cuba Programa: La Mañana Esta es la fuerza élite que el Pentágono contemplaría para una eventual acción militar en Cuba julio 17, 2026 Por: Miguel Pedreros Estas fuerzas están entrenadas para ejecutar asaltos aeromóviles masivos. También le puede interesar Cuba Esta es la fuerza élite que el Pentágono contemplaría para una eventual acción militar en Cuba Elecciones en Estados Unidos ¿Hubo injerencia chavista en el sistema electoral de EE. UU.? Experto analiza denuncia de Trump Cuba EE. UU. habría seleccionado a las Águilas Gritonas para eventual operación militar contra el régimen cubano Protestas General (r) Eliecer Camacho reacciona a decisión de la Fiscalía de reasignar caso de acusados por terrorismo en Bogotá Terremoto en Venezuela Las cicatrices de la tragedia aún se reflejan en el panorama, personas buscan recuperar lo poco que les quedó Ataque al régimen de Irán Ataques de Estados Unidos al régimen de Irán destruyen objetivos militares utilizados para amenazar barcos en el estrecho de Ormuz Compartir en: