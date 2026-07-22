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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Narcotráfico

"El golpe más fuerte al narcotráfico en alta mar": así fue operación en conjunto entre Ecuador, EE. UU. y Colombia que permitió masiva incautación en el Pacífico

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Incautación en el pacífico - Canva
Incautación en el pacífico - Canva
La Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur informó que la operación permitió la captura de seis presuntos narcotraficantes ecuatorianos y evitó que el cargamento llegara a México.

La Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-S, por sus siglas en inglés) informó sobre una operación conjunta entre autoridades de Ecuador, Colombia y Estados Unidos que permitió la incautación de 2.728 kilogramos de cocaína en aguas del Pacífico oriental, en un operativo dirigido contra las redes del narcotráfico.

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A través de una publicación en X, la JIATF-S aseguró que la acción fue desarrollada en coordinación con la Armada de Ecuador, la Armada de Colombia y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), con el objetivo de interceptar un importante cargamento de droga que, según indicó, tenía como destino México. “El golpe más fuerte al narcotráfico en alta mar en Ecuador este año”, destacó.

De acuerdo con la información publicada por la fuerza multinacional, la operación comenzó cuando una aeronave de patrullaje marítimo del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) detectó dos embarcaciones rápidas tipo "Go-Fast" navegando juntas al sur de Colombia. Las autoridades señalaron que las lanchas habían salido desde Ecuador y seguían una ruta utilizada habitualmente para el tráfico internacional de estupefacientes.

La JIATF-S aseguró que las embarcaciones fueron monitoreadas durante la noche mientras se coordinaban las acciones con las autoridades ecuatorianas. Según el reporte, en medio del recorrido los presuntos narcotraficantes se encontraron con un barco pesquero para intercambiar tripulación y abastecerse de combustible antes de continuar su trayecto.

Luego, las unidades de superficie de la Armada de Ecuador fueron guiadas hasta el punto de intercepción, donde lograron cerrar el paso a las embarcaciones e iniciar el procedimiento de inspección.

Durante el registro, las autoridades encontraron 73 barriles de combustible modificados con dobles fondos, los cuales, de acuerdo con la publicación, eran utilizados para ocultar el cargamento de droga. En su interior fueron hallados 2.728 kilogramos de cocaína.

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Además del decomiso de los estupefacientes, la operación dejó seis personas detenidas, todas de nacionalidad ecuatoriana, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para el proceso judicial correspondiente.

En su comunicado, la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur destacó que este tipo de operaciones busca afectar las finanzas de las organizaciones criminales transnacionales, fortalecer la seguridad regional y frenar el tráfico de drogas en el Pacífico oriental.

La publicación también resaltó la cooperación entre Ecuador, Colombia y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, una estrategia que continúa siendo uno de los principales mecanismos para interceptar cargamentos de cocaína enviados desde Suramérica hacia Centroamérica y Norteamérica por vía marítima.

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