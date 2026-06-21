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Domingo, 21 de junio de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

María Corina Machado envía mensaje a los colombianos mientras transcurre la jornada de la segunda vuelta presidencial: "Vivan Venezuela y Colombia libres"

junio 21, 2026
Por: David Esteban Pinzón
María Corina Machado - Foto: EFE
María Corina Machado - Foto: EFE
Machado llamó a los colombianos a votar desde la consciencia y la responsabilidad en las que han sido consideradas unas de las elecciones más importantes de los últimos tiempos en el país.

La líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, envió este domingo un mensaje a los colombianos mientras transcurre la jornada de la segunda vuelta presidencial de elecciones en el país.

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"Queridos colombianos, hoy (domingo) tienen una oportunidad histórica para reafirmar, a través del voto, el futuro de democracia y libertad que desean para su país y para sus hijos", escribió Machado en una publicación en su cuenta oficial de X.

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La ganadora del Premio Nobel de la Paz agregó que "muchos pueblos descubren demasiado tarde el valor de poder elegir libremente a sus gobernantes, cuando ese derecho les es arrebatado".

"Y entonces deben librar largas luchas, e incluso dar la vida, para recuperarlo", apuntó quien a lo largo de su carrera política se ha opuesto férreamente a las ideologías socialistas.

Machado llamó a los colombianos a votar desde la consciencia y la responsabilidad, así como a disfrutar del proceso electoral que permite la democracia en la que consideró una oportunidad para Colombia.

"Voten hoy con plena consciencia de la oportunidad que tienen y de la responsabilidad que representa vivir en democracia. Háganlo también con alegría, esperanza y convicción", escribió Machado en el mismo post.

"¡Vivan Venezuela y Colombia libres!", concluyó.

Machado, cabe resaltar, felicitó al candidato de oposición Abelardo de la Espriella luego de que este se impusiera sorpresivamente en la primera vuelta del 31 de mayo sobre el senador del oficialismo Iván Cepeda.

"Mis felicitaciones al pueblo colombiano por una ejemplar jornada electoral y al ganador de la misma, Abelardo de la Espriella, a quien deseo mucho éxito en la próxima etapa", escribió Machado en un comunicado que fue emitido desde Noruega, en medio de sus compromisos internacionales.

Es importante mencionar que la líder democrática de 58 años ha tenido una serie de impases con el actual presidente colombiano, Gustavo Petro, quien criticó en primer lugar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

Luego de esa operación, Estados Unidos dijo que iba a "administrar Venezuela" y ha estado en contacto continuo con Machado para trabajar en una transición hacia la democracia en el país sudamericano.

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Petro, por su parte, aseguró que no consideraba correcto que fuera un país extranjero el que decidiera quién debía liderar Venezuela, a lo que Machado le respondió con los resultados de las elecciones de 2024 en las que fue electo por votación Edmundo González, pero Maduro, por medio de un fraude que denunció la oposición, se reeligió.

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