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Jueves, 18 de junio de 2026
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Dinorah Figuera

Dinorah Figuera le confirmó a NTN24 que se reunirá con el encargado de negocios de EE. UU., John Barrett, y con Jorge Rodríguez

junio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela de 2015, volvió a Caracas / FOTO: Captura de pantalla
Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela de 2015, volvió a Caracas / FOTO: Captura de pantalla
La presidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela de 2015 llegó a Caracas y confirmó que está de regreso por una invitación del departamento de Estado de EE. UU.

Tras ocho años en el exilio en España, la presidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela de 2015, Dinorah Figuera, regresó a Venezuela y a su llegada confirmó que se reunirá con el encargado de negocios de EE. UU., John Barrett, y con Jorge Rodríguez, quien controla la asamblea del régimen.

“Ahora voy con una reunión con el responsable de la embajada Estados Unidos en Caracas y posteriormente me reuniré con Jorge Rodríguez”, dijo Figuera a NTN24.

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Además, la política venezolana afirmó que está de regreso a Venezuela por una invitación que le hizo la administración de Estados Unidos: “Yo estoy asumiendo una invitación que me hizo el departamento de Estado (de Estados Unidos) para asumir todos estos desafíos que van a contribuir a dirimir las diferencias, pero a tener congruencia y coincidencia en los términos de tener un CNE creíble, libertad de expresión y una agenda en la que sean respetados los partidos políticos y se desaparezca la persecución y la extradición”.

Además, reiteró que no viene por ninguna militancia política: “vengo como una ciudadana venezolana aceptando una invitación muy seria, muy responsable y que sobre la base de ese hecho yo voy a trabajar por el país”.

“Yo vengo aquí con un objetivo y ese es institucionalmente asumir una directriz sobre una agenda que va a permitir a todos los venezolanos y a los medios de comunicación tener libertad de expresión”, prosiguió Figuera.

Por último, se refirió al proceso electoral que se quiere hacer en Venezuela como parte de la transición democrática y dijo que para llegar allá se necesitan instituciones 100% confiables: “Para todos los que piden elecciones ya, necesitamos un Consejo Nacional Electoral creíble, una institución poderosa y fortalecida que tenga credibilidad para que los votos de los venezolanos sean expresados libremente”.

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