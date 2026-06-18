Dinorah Figuera le confirmó a NTN24 que se reunirá con el encargado de negocios de EE. UU., John Barrett, y con Jorge Rodríguez

Tras ocho años en el exilio en España, la presidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela de 2015, Dinorah Figuera, regresó a Venezuela y a su llegada confirmó que se reunirá con el encargado de negocios de EE. UU., John Barrett, y con Jorge Rodríguez, quien controla la asamblea del régimen.

“Ahora voy con una reunión con el responsable de la embajada Estados Unidos en Caracas y posteriormente me reuniré con Jorge Rodríguez”, dijo Figuera a NTN24.

Además, la política venezolana afirmó que está de regreso a Venezuela por una invitación que le hizo la administración de Estados Unidos: “Yo estoy asumiendo una invitación que me hizo el departamento de Estado (de Estados Unidos) para asumir todos estos desafíos que van a contribuir a dirimir las diferencias, pero a tener congruencia y coincidencia en los términos de tener un CNE creíble, libertad de expresión y una agenda en la que sean respetados los partidos políticos y se desaparezca la persecución y la extradición”.

Además, reiteró que no viene por ninguna militancia política: “vengo como una ciudadana venezolana aceptando una invitación muy seria, muy responsable y que sobre la base de ese hecho yo voy a trabajar por el país”.

“Yo vengo aquí con un objetivo y ese es institucionalmente asumir una directriz sobre una agenda que va a permitir a todos los venezolanos y a los medios de comunicación tener libertad de expresión”, prosiguió Figuera.

Por último, se refirió al proceso electoral que se quiere hacer en Venezuela como parte de la transición democrática y dijo que para llegar allá se necesitan instituciones 100% confiables: “Para todos los que piden elecciones ya, necesitamos un Consejo Nacional Electoral creíble, una institución poderosa y fortalecida que tenga credibilidad para que los votos de los venezolanos sean expresados libremente”.