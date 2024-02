“Lo veían como una amenaza directa”: hermano del teniente venezolano retirado Ronald Ojeda sobre su secuestro en Chile

En Chile se cumple una semana del secuestro del teniente retirado del ejército venezolano, Ronald Ojeda Moreno, siete días en los que no se ha podido saber nada sobre su paradero.

Sobre este tema el periodista de NTN24 Juan Pablo Monsalve pudo conversar con Javier Ojeda, hermano del militar venezolano, quien expresó que Ronald le manifestó su preocupación por los señalamientos que le hacían desde Venezuela por una presunta participación en un supuesto plan conspirativo contra Nicolás Maduro, denominado “Brazalete Blanco”.

En su diálogo con el Canal de las Américas, Javier relató lo que conoce sobre el momento del secuestro diciendo que cuando su hermano, su cuñada y sobrino estaban durmiendo empezaron a escuchar unos duros golpes en la puerta, por lo que la esposa de Ronald se levantó para mirar qué era lo que estaba pasando.

Una vez se da cuenta de que los hombres armados están en la habitación, ella grita y es amenazada con la pistola: “simplemente la apuntaron con la pistola y le dijeron que se callara”.

“El niño obviamente se sintió desesperado gritando que los estaban robando. Mi hermano cedió rápidamente, porque imagino yo, que alejarlos del vínculo familiar era más favorable para él”, puntualizó.

Durante la entrevista, Javier Ojeda comentó que: “Los señalamientos que había realizado el gobierno de Venezuela, que es algo público, por los casos que ellos consideran que estaban sucediendo” por lo que “veían a mi hermano como una amenaza directa”.

“Un señalamiento como ese, de parte de un Gobierno, es obvio que puede causar temor. Por lo cual no es de pensar que no tenía algún tipo de temor por ellos. Pero aparte de ese señalamiento, no tenía ningún tipo de miedo por otras causas”, añadió.

El hermano del militar retirado detalló que ellos conversaban a diario sobre ese tema, pero que cuando hablaron solamente le expresaba que la situación le generaba “estar atento”, por lo que considera que Ronald tuviera temor si no más bien era como “hacerse de mejor seguridad, de estar más atento”.

Por su parte, el subsecretario del Interior y Seguridad, Manuel Zacarías Monsalve Benavides, reconoció que el acuerdo firmado con la Policía de Venezuela en materia de cooperación no es un acuerdo activo.

Precisamente, en las últimas horas se conoció un pronunciamiento de Omaira Moreno, madre de Ojeda, quien hizo un llamado a las autoridades chilenas para que contribuyan con el caso, el cual que tildó como “una clara violación a los derechos humanos”.

Asimismo, y con la voz entrecortada, instó a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos para que se pronuncien ante la desaparición de su hijo.

“Solicitó a cualquier persona que tenga información (…) que ayude a dar con el paradero de mi hijo”, afirmó.

Es de mencionar que el caso de Ojeda ha tomado gran relevancia, no solo por, al parecer, tratarse de una nueva persecución contra la oposición venezolana, sino porque se habla de una posible violación a la soberanía de Chile por parte Venezuela.

Ronald Ojeda Moreno es uno de los más de 30 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) recientemente degradados por el régimen de Venezuela dentro de la supuesta trama "Brazalete Blanco", por la que también detuvieron a la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.