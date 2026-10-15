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Jueves, 15 de octubre de 2026
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Programa: El Informativo

Los dolorosos testimonios de las víctimas de torturas de Maduro y Cilia, quienes no aceptaron cargos

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
En NTN24 hicimos un recuento de los dolorosos testimonios de expresos políticos y de familiares víctimas de tortura por parte del régimen de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes este jueves ante la corte federal del Distrito Sur de Nueva York no aceptaron los cargos expuestos por el juez Alvin Hellerstein sobre este tipo de vejámenes. Las víctimas describieron métodos de tortura física y psicológica escalofriantes: asfixia mecánica con bolsas plásticas, descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo, extracción de dientes y uñas con alicates, inmersión de la cabeza en agua, suspensión corporal por las muñecas y violencia sexual, entre otros tratos inhumanos.

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