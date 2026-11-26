El exdelantero argentino Carlos Tevez declaró el jueves que Lionel Messi participaría en su partido homenaje el próximo mes y que confiaba en que Cristiano Ronaldo jugaría junto a ellos.

Tevez, de 42 años, jugó con Messi en la selección argentina y también compartió equipo con Ronaldo en el Manchester United.

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Tevez comenzó su carrera en Boca Juniors y regresó allí en 2018 antes de retirarse cuatro años después, y ahora su partido homenaje se jugará el 20 de diciembre en su estadio La Bombonera en Buenos Aires.

Messi, de 39 años, y Ronaldo, de 41, se han enfrentado muchas veces en el terreno de juego, especialmente en varios Clásicos durante sus respectivas etapas en el Barcelona y el Real Madrid.

Si Tevez logra convencer al delantero portugués para que fiche por la Bombonera, podría ser la primera vez en la historia que la dupla que marcó a su generación juegue en el mismo equipo.

Sería un encuentro en el que coincidirían en un año en el que, casualmente, ambos decidieron retirarse de sus selecciones.

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Otros futbolistas ilustres que participarán en el partido son el portero italiano Gianluigi Buffon, el centrocampista argentino Juan Román Riquelme y el exdefensa central de Inglaterra, Rio Ferdinand.