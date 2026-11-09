El actor Russell Brand fue condenado a más de 10 años de cárcel por violación y agresiones sexuales

El actor y humorista británico Russell Brand fue condenado este lunes a 10 años y seis meses de prisión tras ser declarado culpable de una violación y de tres agresiones sexuales en el Reino Unido, delitos cometidos entre 2004 y 2009.

Brand, de 51 años, no mostró ninguna emoción cuando se anunció la pena en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres.

“Hace unos veinte años, Russell Brand, usted se estaba haciendo famoso. Era inteligente y, a ojos de muchas personas, divertido y carismático. Pero también se había convertido en un depredador sexual”, dijo el juez Joel Bennathan al dictar sentencia.

Un juicio con seis denunciantes

Seis mujeres acusaban a Brand de violación y agresiones sexuales cometidas entre 1999 y 2009, cuando era un conocido humorista de monólogos y presentador de televisión. Todas testificaron durante el juicio con jurado.

En su veredicto, conocido la semana pasada, el tribunal absolvió a Brand de dos cargos de violación y de uno de intento de agresión sexual.

El acusado se declaró inocente de todos los cargos. Cuando su abogado le preguntó en el juicio si había cometido los delitos que se le imputaban, respondió en voz alta con un “no”.

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Durante el proceso, la fiscalía describió a Brand como un depredador sexual “despiadado, calculador y manipulador”.

El superintendente detective de la Policía Metropolitana, Andy Furphy, afirmó en un comunicado que Brand “utilizó su influencia, su posición y su fama para aprovecharse de las mujeres”.

Según Furphy, a medida que crecía su notoriedad, también aumentaba “su sensación de tener derecho a todo”.

Brand, que estuvo brevemente casado con la estrella del pop Katy Perry, es hoy un gurú conservador con millones de seguidores en redes sociales.