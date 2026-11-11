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Whitney Purvis, estrella de '16 and Pregnant', se declaró culpable de homicidio involuntario: podría pasar 44 años en prisión

noviembre 11, 2026
Por: David Lozano
Whitney Purvis - AFP y Canva
Whitney Purvis - AFP y Canva
La exparticipante del reality de MTV aceptó su responsabilidad penal en tres cargos relacionados con la muerte de un hombre de 37 años por una sobredosis de drogas. Su sentencia todavía está pendiente.

Whitney Purvis, quien alcanzó reconocimiento internacional tras participar en el programa de televisión ‘16 and Pregnant’, enfrenta un complicado panorama judicial luego de declararse culpable de homicidio involuntario y otros delitos relacionados con la muerte de un hombre en el estado de Georgia, Estados Unidos. La mujer podría recibir una condena de hasta 44 años de prisión, aunque todavía no se ha establecido la fecha de su sentencia.

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Según documentos judiciales conocidos el 9 de noviembre y reportes publicados por medios de EE. UU., Purvis presentó el pasado viernes 6 de noviembre un acuerdo de culpabilidad mediante una figura legal conocida como Alford plea. Esta modalidad le permite aceptar que existen pruebas suficientes para que la Fiscalía consiga una condena, sin que necesariamente tenga que reconocer que cometió los hechos que se le atribuyen.

La exparticipante del reality aceptó los cargos de homicidio involuntario, venta de una sustancia controlada, identificada como fentanilo, y utilización ilegal de un medio de comunicación para cometer un delito. Aunque inicialmente enfrentaba siete cargos, por el momento no se ha aclarado públicamente qué ocurrió con las otras cuatro acusaciones.

La investigación está relacionada con la muerte de John Mark Harris, de 37 años, quien falleció el 17 de febrero de 2025 después de sufrir una sobredosis. Según las autoridades, Purvis le habría suministrado una sustancia conocida como ‘Tranq’, una combinación de fentanilo y xilazina, un medicamento veterinario utilizado como tranquilizante.

Entre las pruebas que los fiscales tenían previsto presentar durante el juicio se encontraban mensajes de texto intercambiados entre ambos, en los que presuntamente conversaban sobre la sustancia, sus efectos, el precio y las instrucciones para consumirla. También figuraban registros de una transacción realizada mediante Cash App y una fotografía que habría sido enviada para confirmar la entrega de la droga en la vivienda de John.

El juicio estaba previsto para comenzar el 9 de noviembre, pero la declaración de culpabilidad presentada días antes cambió el rumbo del proceso. Ahora, Purvis deberá comparecer ante las autoridades para conocer la pena que tendrá que cumplir, mientras que los documentos judiciales establecen que podría enfrentar hasta 44 años de cárcel.

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La mujer, de 34 años, se hizo conocida en 2009, cuando apareció en la primera temporada de ‘16 and Pregnant’, producción de MTV que mostraba las experiencias de adolescentes que enfrentaban la maternidad a temprana edad. Su participación en el programa estuvo relacionada con el nacimiento de su primer hijo, Weston Owen Gosa Jr.

Su historia también estuvo marcada por una tragedia familiar en 2025, cuando anunció la muerte de Weston, quien tenía 16 años. Sin embargo, este fallecimiento no está relacionado con el proceso judicial que ahora enfrenta por la muerte de John Mark Harris.

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