Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Los glaciares pierden alrededor de 273.000 millones de toneladas de hielo al año y entre 2022 y 2024 registraron la mayor pérdida trienal de masa glaciar de la serie observada, según cifras de la Organización Meteorológica Mundial.

Este retroceso tiene consecuencias que van más allá de las regiones montañosas, pues estas reservas contribuyen a regular el caudal de los ríos y abastecen de agua a comunidades, cultivos y actividades económicas. “No hace falta estar cerca de los glaciares para depender de ellos”, explica Matías arrigazzi, especialista en biodiversidad y glaciares en greenpeace, quien destaca su importancia durante las temporadas de sequía, cuando disminuyen las lluvias y las nevadas.

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El calentamiento global es uno de los principales factores detrás de esta pérdida, pero no el único. El especialista advierte que las actividades extractivas en zonas glaciares y periglaciares también aceleran el deterioro. “La generación de polvo y hollín que luego se deposita en las masas de hielo (...) disminuye su reflectividad”, señala.

El retroceso del glaciar Perito Moreno, en la Patagonia argentina, también genera preocupación. Según Arrigazzi, casi la mitad del retroceso registrado durante los últimos siete años habría ocurrido en la temporada más reciente.

Ante este escenario, el especialista plantea que es necesario actuar en dos frentes: reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero y frenar los daños directos sobre los ecosistemas. “No podemos controlar la temperatura de la noche a la mañana de todo el planeta, pero sí podemos y debemos impedir que se continúe destruyendo los ecosistemas críticos, los reguladores naturales, las reservas estratégicas de agua dulce”, sostiene.