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"Los países hermanos se respaldan con hechos": Daniel Noboa confirma que De la Espriella reanudó el envío de energía de Colombia a Ecuador

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Daniel Noboa | Foto: EFE
Daniel Noboa | Foto: EFE
El presidente ecuatoriano anunció el restablecimiento del suministro eléctrico colombiano mientras su país aplica desconexiones de hasta 72 horas a industrias por la crisis energética.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este viernes 16 de octubre que Colombia va a reanudar las exportaciones de electricidad a su país, afectado por la sequía y los bajos niveles de agua en los embalses que abastecen sus centrales hidroeléctricas.

“Gracias, Abelardo de la Espriella, por reiniciar el despacho de energía. En momentos así, los países hermanos se respaldan con hechos”, redactó Noboa en su cuenta de X. El mandatario ecuatoriano añadió que Colombia puede contar con el respaldo de Ecuador cuando atraviese dificultades.

El anuncio se produce luego de que Colombia suspendiera de nuevo la venta de electricidad en septiembre, como medida preventiva para proteger su propio abastecimiento ante las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño. La interrupción coincidió con una situación crítica en el sistema eléctrico ecuatoriano, que depende en gran medida de la generación hidroeléctrica.

Frente a la reducción de las reservas de agua, el Gobierno de Noboa ordenó desconexiones de hasta 72 horas para industrias de alto y medio voltaje, con el objetivo de reducir la presión de los embalses y evitar apagones que afecten a los hogares. La medida generó preocupación entre sectores productivos por sus posibles efectos sobre el empleo y la actividad económica.

La situación recuerda la crisis energética de 2023 y 2024, momento en el que Ecuador sufrió racionamientos prolongados. En septiembre de 2024, los cortes llegaron a durar hasta 14 horas al día en algunos periodos, debido a la escasez de agua para la generación eléctrica.

La reanudación del suministro colombiano representa un apoyo para Ecuador en medio de las dificultades, pero la disponibilidad de electricidad igualmente dependerá de las condiciones del sistema energético colombiano y de las decisiones oficiales en las exportaciones.

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