Estos son los cuatro beneficios que aporta a la salud el clavo de olor

De acuerdo con un informe divulgado por Tua Saúde, portal digital perteneciente al Grupo Rede D'Or (la red privada de hospitales y clínicas más grande de Brasil), comer alimentos o preparaciones con clavo de olor aporta varios beneficios para la salud.

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Entre ellos: mejora la digestión, pues estimula la producción de enzimas digestivas, favorece el movimiento intestinal y ayuda a reducir la pesadez, los gases, las náuseas y la indigestión.

Asimismo, aporta antioxidantes, ya que es rico en eugenol y otros compuestos que combaten los radicales libres y protegen a las células del estrés oxidativo.

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Al tiempo, favorece la salud bucal gracias a sus propiedades antimicrobianas que ayudan a combatir las bacterias en la boca, reducir la placa y disminuir el mal aliento.

Entretanto, tiene efectos antiinflamatorios; debido a ello, el eugenol actúa como un agente natural para ayudar a reducir la inflamación y proteger los tejidos del organismo.

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El clavo de olor, clavo de especia, clavo dulce o clavo en grano es una aromática muy presente en la medicina tradicional y la gastronomía asiática.

Específicamente, el clavo de olor es el capullo floral seco y cerrado del árbol Syzygium aromaticum, una especie perenne de la familia de las mirtáceas. Es originario de las Islas Molucas (conocidas como las "islas de las especias") en Indonesia.

En la cocina se usa como especia entera o molida en platos dulces (como postres, repostería y ponches) y salados (carnes, salsas, sopas y arroces).

Cabe mencionar que tiene un sabor muy intenso, por lo que se utiliza en pequeñas cantidades.