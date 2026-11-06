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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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Selección Colombia

Esta es la convocatoria de la Selección Colombia sin Luis Díaz ni Álvaro Montero para amistosos contra Chile: ¿por qué se enfrentan dos veces las selecciones sudamericanas?

noviembre 6, 2026
Por: David Lozano
Futbolistas de la Selección Colombia - Foto: AFP
Futbolistas de la Selección Colombia - Foto: AFP
Cabe resaltar que esta será la última reunión del combinado cafetero antes de despedir el año 2026.

Este viernes, 6 de noviembre, se conoció la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra Chile en la fecha FIFA de noviembre. Néstor Lorenzo escogió a 26 jugadores que llegarán en los próximos días a Cali para iniciar la concentración.

Las novedades comienzan desde el arco. Álvaro Montero quedó fuera de la lista y, en su lugar, aparece por primera vez el nombre de Devis Vásquez, quien esta semana atajó contra Manchester United en la Champions League.

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Asimismo, en la línea defensiva regresa Juan David Cabal, jugador de Juventus, y se suma Juan David Arizala, del Udinese. El resto de los zagueros se mantiene respecto a las convocatorias para los partidos de septiembre y octubre.

Nelson Deossa es la principal novedad de la Selección Colombia para el centro del campo en donde toma el lugar que quedó libre por la lesión de Richard Ríos.

En el ataque hay dos novedades: Camilo Mena, del Korona Kielce (Polonia), y Daniel Mosquera, del Hellas Verona (Italia). En el ataque Jhon Jáder Durán, que venía dejando buenas sensaciones con la camiseta de Benfica en Portugal, tampoco fue llamado.

Del mismo modo, el técnico de la Tricolor volvió a dejar por fuera a Luis Díaz, el talentoso delantero del Bayern de Múnich.

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Cabe resaltar que esta será la última reunión de la Selección Colombia antes de despedir el año 2026. Ante Chile se disputarán dos amistosos según indicaron desde el entorno de la selección para sacar el máximo provecha a la doble fecha de amistosos.

13 de noviembre de 2026

  • Partido: Colombia vs. Chile.
  • Lugar: estadio olímpico Pascual Guerrero, Cali, Colombia.
  • Hora: 7:00 p. m. (hora de Colombia.

17 de noviembre de 2026

  • Partido: Chile vs. Colombia.
  • Lugar: estadio Nacional, Santiago de Chile, Chile.
  • Hora: 6:00 p. m. (hora de Colombia).

Lista de convocados de la Selección Colombia

  1. Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU).
  2. Camilo Vargas – Club Atlas (MEX).
  3. Devis Vásquez – AS Roma (ITA).
  4. Camilo Durán – Celtic FC (SCO).
  5. Juan Arizala – Udinese Calcio (ITA).
  6. Daniel Arcila – Club León (MEX).
  7. Daniel Muñoz – Nottingham Forest FC (ENG).
  8. Dávinson Sánchez – Galatasaray SK (TUR).
  9. Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps FC (CAN).
  10. Gustavo Puerta – Olympiacos FC (GRE).
  11. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG).
  12. Jhon Arias – Palmeiras (BRA).
  13. Jhon Lucumí – Juventus FC (ITA).
  14. Juan Cabal – Juventus FC (ITA).
  15. Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL).
  16. Kevin Andrade – Zenit FC (RUS).
  17. Jhon Solis – Birmingham City Football Club (ENG).
  18. Jefferson Lerma – Crystal Palace FC (ENG).
  19. Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP).
  20. Luis Suárez – Sporting C.P. (POR).
  21. Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP).
  22. Óscar Perea – Club América (MEX).
  23. Camilo Mena – Korona Kielce (POL).
  24. Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA).
  25. Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL).
  26. Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP).

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