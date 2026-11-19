La modelo argentina Valentina Ferrer se pronunció sobre el estado actual de su vínculo con el artista colombiano J Balvin cuyo nombre de pila es José Álvaro Osorio Balvín, alrededor de dos meses después de que ambos hicieran pública su separación sentimental, al recalcar que el eje común de su relación radica en el cuidado y la felicidad de su hijo Río.

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Cuando los medios la consultaron sobre si atravesó un proceso de duelo tras la ruptura o si estaría dispuesta a iniciar una nueva relación, Ferrer evitó profundizar en aspectos personales. “No, nada, no empecemos con los chismes”, respondió mientras avanzaba hacia la salida del aeropuerto.

“Río tiene una mamá y un papá que se acompañan muy bien, que son muy buenos amigos. Y yo creo que eso es lo más importante”, declaró Ferrer al referirse a la dinámica familiar que sostiene con J Balvin.

La expareja, que recibió a su hijo en 2021, mantuvo durante meses un bajo perfil sobre su vida privada tras anunciar el fin de su vínculo sentimental, aunque la modelo decidió aclarar cómo gestionan la separación, al destacar que ambos conservan una comunicación cercana y se acompañan en su rol parental.

Asimismo, la modelo descartó la idea de volver a empezar desde cero y reiteró la coincidencia de propósitos entre ella y el intérprete urbano frente a esta etapa familiar: “No empezar de cero, es seguir la vida. Obvio, ese es el objetivo de los dos. Para José y para mí, nuestro objetivo es el mismo, que es que Río sea feliz”.

J Balvin, por su parte, no ha ofrecido declaraciones extensas sobre la ruptura, ya que el cantante colombiano se limitó a publicar un mensaje para Valentina Ferrer por su cumpleaños pocos días después de confirmarse el final de la relación y ha mantenido discreción sobre el asunto.

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La expareja sostuvo una relación durante varios años y compartió momentos familiares en sus redes sociales, aunque siempre procuró resguardar diversos aspectos de la vida de su hijo, mientras que Ferrer centra ahora su atención en sus proyectos personales y en el BFF Club, una iniciativa que definió como “un espacio de apoyo entre mujeres”.