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Terremoto en Colombia

Luis Díaz y su fundación lideran jornada de acopio y donaciones para los damnificados del terremoto en el Chocó

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
El jugador de la selección de Colombia Luis Díaz- Foto: EFE
El jugador de la selección de Colombia Luis Díaz- Foto: EFE
La iniciativa del futbolista se suma a la movilización de otros deportistas nacionales como Jhon Arias para llevar ayuda humanitaria.

El futbolista internacional colombiano Luis Díaz convocó a una movilización solidaria nacional para llevar auxilio a las comunidades devastadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país.

A través de la Fundación Luis Díaz Sembrando Esperanza, el jugador anunció la activación de un punto de recepción de ayudas y una canalización de donaciones para el departamento del Chocó.

“Hoy más que nunca tenemos que estar unidos. No importa dónde estemos, todos podemos hacer algo para ayudar. Al final, todos llevamos la misma camiseta, Colombia”, expresó el atacante en un mensaje difundido a través de sus canales oficiales.

Para la recolección y logística de los insumos, la fundación del jugador estableció una alianza estratégica con el Hotel Dann Carlton de Barranquilla, que funcionará como centro de acopio, y la aerolínea LATAM Airlines Colombia, que garantizará el transporte aéreo de la carga humanitaria hacia las zonas de difícil acceso en la región.

Datos del Punto de acopio:
Ubicación: Casa Dann Carlton Barranquilla ( Carrera 52C #96-101).

Horarios de atención: Miércoles, jueves y viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Línea de atención: +57 301 642 1509.

“Si tienes la posibilidad de aportar con productos, insumos, logística, cualquier ayuda será bienvenida. Todos sumamos”, señaló el jugador del Bayern Múnich.

Se solicita alimentos no perecederos, agua, kits de higiene personal, pañales, artículos para bebés e insumos médicos nuevos y sellados. No se recibirán, según advirtieron, medicamentos, ropa usada, alimentos perecederos o preparados, productos abiertos y vencidos.

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Para quienes deseen aportar desde cualquier lugar del país la organización habilitó la Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 55400009613 a nombre de la Fundación Luis Díaz Sembrando Esperanza (NIT: 901313035).

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El llamado de Luis Díaz se suma al despliegue humanitario de otros referentes de la Selección Colombia, como el atacante Jhon Arias, quien coordinó el envío de un avión chárter con personal sanitario e insumos médicos con destino a Quibdó, capital del Chocó y su tierra natal.-

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