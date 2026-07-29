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Miércoles, 29 de julio de 2026
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Venezuela

Equipo médico de Japón culmina su labor humanitaria en Venezuela tras más de un mes de los terremotos

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Misión médica japonesa concluye operaciones en La Guaira tras brindar atención a más de 1.600 venezolanos.

Una delegación médica japonesa culminó exitosamente su misión humanitaria en La Guaira, Venezuela, tras proporcionar atención sanitaria a más de 1.600 personas en el estado costero.

"Recuerden que no están solos. A su lado está Japón en sus esfuerzos para recuperar este bello país", expresaron los representantes de la misión médica al finalizar sus operaciones en territorio venezolano.

La brigada sanitaria japonesa desplegó sus capacidades profesionales en La Guaira. Más de 1.600 beneficiarios recibieron diversos servicios médicos, consultas especializadas y tratamientos que han aliviado la demanda de los centros de salud locales.

Las autoridades locales de La Guaira han agradecido la labor del equipo japonés, destacando el profesionalismo y la dedicación mostrada durante toda la jornada de atención.

Es de señalar que un total de 7.147 edificaciones en Caracas y La Guaira presentan daños estructurales graves que comprometen su habitabilidad tras los sismos del 24 de junio de 2026.

El balance fue presentado por el ministro de Transporte y presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras del régimen venezolano, Francisco Garcés, tras el primer mes de inspecciones.

Hasta la fecha, según la cartera adjunta a la dictadura, se han realizado "32.485 inspecciones técnicas en Caracas, La Guaira y Miranda".

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Este diagnóstico preliminar de evaluación rápida clasifica los inmuebles en tres niveles de riesgo mediante un semáforo técnico.

De ese total, los ingenieros clasificaron 18.139 inmuebles en 'categoría verde'; 7.199 fueron marcadas con 'etiqueta amarilla' y 7.147 quedaron bajo la 'categoría roja'.

El "balance oficial" más reciente sobre los terremotos se dio a conocer exactamente al cumplirse un mes de los temblores, el 24 de julio de 2026.

En ese orden de ideas, 5.546 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

Referente al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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