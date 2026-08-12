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Jueves, 13 de agosto de 2026
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Terremoto en Colombia

El chef José Andrés dona un millón de dólares para reactivación de pequeños negocios de alimento en Colombia tras el terremoto

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
El chef español José Andrés-Foto: EFE
El chef español José Andrés-Foto: EFE
Los fondos del filántropo español y World Central Kitchen buscarán reabrir comercios locales en las zonas golpeadas por el terremoto.

El reconocido chef y filántropo español José Andrés anunció la donación de un millón de dólares destinados a Colombia para impulsar la reapertura y recuperación de pequeños negocios de alimentos y gastronomía local tras el devastador terremoto que sacudió al país.

A través de un mensaje en la red social de X, el fundador de la ONG World Central Kitchen (WCK) confirmó la inyección de capital en alianza con la fundación Longer´s Table Fund (LTF) para canalizar los recursos de forma estratégica hacia los comercios que requieran liquidez inmediata para operar.


La iniciativa del cocinero asturiano se suma a las acciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que confirmó la activación del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF).

A través de agencias como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la entidad ya distribuye raciones de comida y suministros médicos esenciales en los territorios afectados.

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El anuncio coincide con la declaración oficial de emergencia económica emitida por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, desde el Palacio de San Carlos en Bogotá, ante el agravamiento del balance de daños e infraestructuras colapsadas.

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La inyección económica del chef español se suma a la acelerada movilización de organismos internacionales y agencias multilaterales, en un esfuerzo conjunto para asistir a la población colombiana en medio de una de las peores emergencias naturales de su historia reciente.

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