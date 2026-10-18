NTN24
Domingo, 18 de octubre de 2026
Domingo, 18 de octubre de 2026
Francia

Macron estalla tras los disturbios en Francia: “Nada lo justifica, nada lo excusa”

octubre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Emmanuel Macron | Foto AFP
El presidente francés reconoció la legitimidad de las manifestaciones pacíficas, y advirtió que los responsables de los actos violentos deberán responder por sus acciones.

"Nada justifica" ni "excusa" la violencia durante las protestas en Francia, aseguró este domingo el presidente francés, Emmanuel Macron, un día después de los saqueos y disturbios registrados en varias ciudades que conmocionaron al país.

o

"Nada lo justifica, nada lo explica, nada lo excusa", dijo Macron en un discurso televisado, llamando no obstante a no "confundir" a los vándalos con los cientos de miles de personas que manifestaron pacíficamente el sábado contra el encarecimiento de la vida.

"Todos sentimos esta noche rabia y vergüenza (...) Ver las calles de nuestras ciudades devastadas de este modo es insoportable", lamentó el mandatario, quien prometió "ayudas rápidas" y expresó su "apoyo" a los comerciantes y artesanos afectados por los saqueos.

A seis meses de la elección presidencial, a la que ya no puede presentarse, el caos registrado el sábado, cuando se incendiaron o dañaron también ayuntamientos, puso bajo presión al gobierno, acusado de no haber anticipado el riesgo de desbordamientos.

"He pedido al gobierno que saque todas las lecciones necesarias en materia de información y anticipación y que haga lo necesario para que no pueda volver a ocurrir", agregó el presidente, que prometió "transparencia total".

Macron acusó de la violencia a "facciosos de grupúsculos de extrema izquierda, a los que se suman numerosos delincuentes", y reiteró que los autores de los destrozos y de los saqueos "pagarán" y "responderán" de sus actos.

A los cientos de miles de personas que manifestaron el sábado contra el encarecimiento de la vida, dijo que sus reclamos son "legítimos", pero no realizó ningún anuncio, más allá de asegurar que su gobierno "hace todo lo posible".

o

Respecto a los jóvenes que desde finales de septiembre reclaman mejores condiciones en los liceos y que el sábado se sumaron a las manifestaciones, llamó a que sean escuchados "sin prejuicios y sin minimizar las dificultades".

El presidente también tuvo un mensaje para la clase política, a quienes pidió "condenar sin ambages" las violencias urbanas, máxime cuando el gobierno y la extrema derecha acusan al partido de izquierda radical La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon de alentarlas.

"Cada uno debe asumir sus responsabilidades. El país necesita orden, calma y no una escalada" y "merece una buena elección presidencial", concluyó.

Temas relacionados:

Francia

Emmanuel Macron

Manifestación

Disturbios

Migración

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Fuente en el caso Miguel Uribe Turbay habla de la decisión de Iván Márquez de apoyar a Iván Cepeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Está fuera de peligro el papa León XIV? lo que se sabe y lo que aún falta por conocer

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Gobierno De la Espriella se refiere a Venezuela: busca integración económica en zona fronteriza

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Protestas contra decisión de quitar obras en el Museo Nacional de Bogotá terminó en disturbios

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

"La JEP debe proceder sin temor": exministro Wilson Ruiz sobre solicitud de expulsión de Timochenko

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Embajador de Estados Unidos en Panamá / FOTO: Captura de pantalla - EFE
Terremoto en Panamá

Embajador de EEUU en Panamá tras el terremoto: “Cuando ocurren estas tragedias EEUU siempre dice presente”

Boceto Nicolás Maduro/ Las Farc - Fotos EFE
Nicolás Maduro

Así fue como Maduro ordenó secuestrar un militar y trasladarlo a campamento de las Farc en Colombia para torturarlo, según indictment

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Gustavo Petro

De camarada a traidor: chavismo tilda a Gustavo Petro de falso, fariseo e hipócrita

Cilia Flores celebró su cumpleaños antye la justicia de EEUU - Foto: EFE
Cilia Flores

Cilia Flores “una de las arquitectas del terror en Venezuela” celebró sus 70 años ante la justicia de EEUU

Alias "Timochenko"/ Boceto Nicolás Maduro - Fotos EFE
Timochenko

¿Podría ser extraditado Timochenko por vínculos con Maduro? Esto dice el indictment que lo involucra

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Irán

EE. UU. y varios aliados del continente, incluido Colombia, lanzan alerta por presuntos "planes letales" de Irán en la región

Foto X: @ABDELAESPRIELLA/ Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Iván Mordisco

Golpes en todos los ángulos: así se ejecutó el operativo de Abelardo de la Espriella contra estructura de alias "Iván Mordisco"

Granizada en diferentes sectores de Bogotá-Foto: Tomadas de X
Bogotá

Las impresionantes imágenes de una intensa granizada provocada por las severas precipitaciones de esta tarde en Bogotá

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Entrenamiento para afrontar el ébola en Kenia - Foto: EFE
Ébola

Otro país de África confirma su primera muerte por ébola por fuera de la República Democrática del Congo

Foto de referencia (Canva)
Irán

EE. UU. y varios aliados del continente, incluido Colombia, lanzan alerta por presuntos "planes letales" de Irán en la región

Foto X: @ABDELAESPRIELLA/ Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Iván Mordisco

Golpes en todos los ángulos: así se ejecutó el operativo de Abelardo de la Espriella contra estructura de alias "Iván Mordisco"

Selección de Costa Rica - Foto de referencia: EFE
Fútbol

Detienen a futbolista de la selección de Costa Rica por presunta extorsión: así derribó la Policía la puerta de su casa para capturarlo

Granizada en diferentes sectores de Bogotá-Foto: Tomadas de X
Bogotá

Las impresionantes imágenes de una intensa granizada provocada por las severas precipitaciones de esta tarde en Bogotá

Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

Los detalles desconocidos de la llegada de Delcy Rodríguez a Nueva York: jet privado y un aeropuerto escondido

Nuevo golpe de Abelardo en Colombia a las disidencias de las FARC - Fotos: EFE/AFP
Abelardo de la Espriella

Nuevo golpe de Abelardo en Colombia: Gaula de la Policía desmanteló dos importantes centros de FARC

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023