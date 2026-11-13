El posteo que misteriosamente eliminó el papa León XIV tras su visita en Argentina: se refirió sobre un tema prohibido por el Vaticano

El papa León XIV se encuentra de gira por Latinoamérica, la primera desde su designación como santo pontífice tras la muerte de Francisco.

El máximo jerarca de la Iglesia visitó Uruguay y Argentina, y se encuentra en Perú, país del que tiene nacionalidad y donde ejerció su ministerio durante más de 20 años.

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No obstante, en las últimas horas su visita por la región ha generado todo tipo de especulaciones luego de que un posteo fuera eliminado de sus redes sociales sin mayor explicación.

Y es que, en su última misa en Argentina, el santo pontífice brindó un discurso en el que reconoció su aprecio por el país sudamericano, pero omitió una frase que sí se dio a conocer en un posteo en redes sociales que el Vaticano terminó eliminando.

El posteo en cuestión hizo referencia a una cuestión que al interior del Vaticano ha sido objeto de controversia entre la curia.

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción. Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre, mi querida Argentina!", indicó León XIV.

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La referencia a los dos papas habría obligado al Vaticano a eliminar la publicación teniendo en cuenta que dicho tema fue abordado con total hermetismo durante el papado de Francisco, quien asumió tras la renuncia de Benedicto XVI.

Eso conllevó una serie de debates al interior de la Iglesia, dado que dos papas convivieron oficialmente en vida.

Lo que alertó a los usuarios en redes sociales fue que al comparar el discurso dado en la iglesia de Luján con el posteo, la referencia a los dos papas no fue dicha por León ante la multitud.

Además, otros análisis consideran que, si bien el cariño por un país puede ser expresado, señalar que tiene una nacionalidad por adopción podría generar exclusión de otros países visitados por el máximo jerarca de la Iglesia Católica.