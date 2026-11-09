Shakira rompe el silencio y agradece el cariño de sus seguidores tras la difícil semana familiar por la salud de su padre

La cantautora colombiana Shakira ofreció un pronunciamiento público durante la noche del domingo en relación con la situación personal y familiar vivida en los últimos días a raíz de las informaciones sobre el estado de salud de su padre, William Mebarak, de 95 años.

A través de sus canales oficiales en redes sociales, la artista barranquillera compartió un mensaje dirigido a sus seguidores para reconocer el acompañamiento de la comunidad, al manifestar de manera textual: “Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos”.

El pronunciamiento de la intérprete se produjo luego de su arribo a la ciudad de Barranquilla, donde fue fotografiada mientras acompañaba a su progenitor durante un desplazamiento asistido por personal médico y de enfermería en el sector norte de la capital del Atlántico.

Por su parte, el cantante colombiano Carlos Vives, amigo cercano de Shakira, expresó su respaldo institucional y personal durante su participación en la Cumbre Iberoamericana de Forbes 2026 celebrada en Madrid.

“Esos momentos son muy difíciles. Claro que la acompaño porque pasamos por ahí también, y ella hace tiempo está bien. Sí, esas son cosas de la vida que al final siempre unas palabras de cariño ayudan”, manifestó el intérprete samario ante los medios presentes.

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Vives destacó la sólida amistad que mantiene con la barranquillera y aseguró que el afecto mutuo permanece vigente a pesar de sus exigentes compromisos profesionales. “Con Shaki sí, siempre, siempre ahí. Ese cariño siempre está ahí”, señaló durante el evento empresarial realizado en la capital española.