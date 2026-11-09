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Lunes, 09 de noviembre de 2026
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Shakira

Shakira rompe el silencio y agradece el cariño de sus seguidores tras la difícil semana familiar por la salud de su padre

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Santiago Suárez
La cantante colombiana, Shakira-Foto EFE
La cantante colombiana, Shakira-Foto EFE
La cantautora barranquillera compartió un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales tras los días de especulaciones y su llegada imprevista a Colombia para acompañar a su padre de 95 años.

La cantautora colombiana Shakira ofreció un pronunciamiento público durante la noche del domingo en relación con la situación personal y familiar vivida en los últimos días a raíz de las informaciones sobre el estado de salud de su padre, William Mebarak, de 95 años.

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A través de sus canales oficiales en redes sociales, la artista barranquillera compartió un mensaje dirigido a sus seguidores para reconocer el acompañamiento de la comunidad, al manifestar de manera textual: “Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos”.

El pronunciamiento de la intérprete se produjo luego de su arribo a la ciudad de Barranquilla, donde fue fotografiada mientras acompañaba a su progenitor durante un desplazamiento asistido por personal médico y de enfermería en el sector norte de la capital del Atlántico.

Por su parte, el cantante colombiano Carlos Vives, amigo cercano de Shakira, expresó su respaldo institucional y personal durante su participación en la Cumbre Iberoamericana de Forbes 2026 celebrada en Madrid.

“Esos momentos son muy difíciles. Claro que la acompaño porque pasamos por ahí también, y ella hace tiempo está bien. Sí, esas son cosas de la vida que al final siempre unas palabras de cariño ayudan”, manifestó el intérprete samario ante los medios presentes.

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Vives destacó la sólida amistad que mantiene con la barranquillera y aseguró que el afecto mutuo permanece vigente a pesar de sus exigentes compromisos profesionales. “Con Shaki sí, siempre, siempre ahí. Ese cariño siempre está ahí”, señaló durante el evento empresarial realizado en la capital española.

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