México convoca a una cumbre de presidentes para tratar el tema de la migración

Presidentes y cancilleres latinoamericanos se reunirán el próximo domingo en México para buscar un acuerdo que ayude a frenar la desbordante migración irregular a Estados Unidos, que sumó esta problemática a sus desafíos globales.

Convocados por México, los mandatarios de Cuba, Venezuela y otros países se reunirán en Palenque, estado de Chiapas (sur).

Para tratar este tema, en Mesa de Periodistas estuvieron Sergio Uzeta, exdirector general de la agenda Notimex; Jorge Ramos, director editorial del grupo La Silla Rota, y Ulises Castellanos, director de Zona Cero.

“Estamos viviendo una nueva crisis humanitaria, están llegando por miles migrantes que no han logrado pasar y se quedan aquí y creo que es urgente poner claridad y tener una posición frente a esta situación”, aseveró Sergio Uzeta.

“El hecho de que el presidente mexicano esté impulsando una reunión con jefes de Estado de la región es algo que se le debe reconocer, pues este diálogo es importante para llegar a acuerdos entre todos sobre el tema de la migración”, comentó Jorge Ramos.

“Yo veo en esto una estupenda iniciativa del presidente de México y no me detendría en el tema de la invitación de Venezuela y Cuba, eso no le importa a los migrantes porque la crisis migratoria va más allá de políticas de izquierda o derecha”, dijo Ulises Castellanos.