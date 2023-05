Muere un turista argentino tras ser atacado con un machete en Oaxaca, México

Un joven argentino, que se encontraba de vacaciones en México, fue asesinado luego de ser atacado con un machete por un hombre que ingresó a un restaurante donde departía con su pareja y amigos.

El hecho se registró el pasado el viernes, en el estado de Oaxaca, al sur de México, cuando se encontraba en un restaurante en la zona costera de Lagunas de Chacahua.

El ciudadano argentino "fue trasladado a la Ciudad de México, donde falleció la tarde de este lunes a consecuencia de las lesiones infligidas", explicó la Fiscalía en un comunicado.

VEA TAMBIÉN Volcán registró una explosión que despertó a cientos de personas en tres zonas de México o

“La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó. Agradecemos infinitamente toda ayuda, colaboración, acompañamiento y amor recibido. Y pedimos sepan entender el momento y puedan respetar el dolor de la familia”, informó la familia.

La víctima mortal fue identificada como Benjamín Gamond, oriundo de Córdoba, Argentina. Además, varios de sus amigos, también de nacionalidad argentina, fueron agredidos, no obstante, ellos están fuera de peligro, según indicó la entidad.

El agresor fue capturado y se espera que este miércoles sea acusado ante un juez por homicidio calificado, añadió la Fiscalía.

VEA TAMBIÉN Muere exfutbolista mexicano que batió récord de jugar cinco Mundiales como Messi y Ronaldo o

Según indicaron medios locales, Gamond tenía 23 años y era miembro del Tala Rugby Club de su misma ciudad de nacimiento.

Versiones de la prensa mexicana señalan que los turistas habrían tenido un primer contacto con el agresor cuando llegaron a La Isla, pues éste conducía la lancha en la que llegaron.

Posteriormente, lo vieron en el restaurante el viernes y sin un motivo aparente atacó a los argentinos y le causó serias heridas en la cabeza a Gamond que lo llevaron a terapia intensiva durante tres días, pero luego falleció.

“¡Gracias por esperarme! ¡Volá muy alto torito! Nos veremos de nuevo. Te amamos”, fue el mensaje que publicó su hermano Marcos, a través de su cuenta de Instagram.