Aislamiento y castigo para criminales: ¿en qué se parecen las políticas de Bukele y De la Espriella?

Bukele creó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), bajo un modelo de cero comunicación con el exterior; mientras que De la Espriella propone que los presos vayan a cárceles de máxima seguridad, trabajen para pagar su manutención y reparar a las víctimas, mientras que De la Espriella los ha privado de comodidades y ha eliminado el beneficio penitenciario.