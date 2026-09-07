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Aislamiento y castigo para criminales: ¿en qué se parecen las políticas de Bukele y De la Espriella?

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Bukele creó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), bajo un modelo de cero comunicación con el exterior; mientras que De la Espriella propone que los presos vayan a cárceles de máxima seguridad, trabajen para pagar su manutención y reparar a las víctimas, mientras que De la Espriella los ha privado de comodidades y ha eliminado el beneficio penitenciario.

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