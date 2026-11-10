NTN24
Martes, 10 de noviembre de 2026
Martes, 10 de noviembre de 2026
Denuncia
Programa: El Informativo

Grave denuncia sobre "Médico del terror" del régimen de Venezuela: lo señalan de encubrir torturas

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Grave denuncia sobre médico vinculado al entorno de Delcy Rodríguez, el cual se estaría encargando de manipular los informes clínicos de los presos políticos, con la finalidad de ocultar las torturas del régimen hacia los privados de la libertad. El “médico del terror”, así presenta el reportero gráfico Jesús Medina, a Horacio Bargiela Álvarez, quien cataloga como galeno de cabecera de la encargada de la dictadura y el cual se habría prestado para encubrir los vejámenes de la dictadura.

También le puede interesar

Horacio Bargiela Álvarez - Foto: Canva
Denuncia

Grave denuncia sobre "Médico del terror" del régimen de Venezuela: lo señalan de encubrir torturas

Fotos: Santiago Peña/ Federico Gómez
Santiago Peña

"Las instituciones fueron cómplices de Santiago Peña": expresidente Franco sobre caso de Ueno Bank

Fotos: Uribe/ Petro
Álvaro Uribe

Expresidente Uribe revela uso de sus redes sociales en pleno discurso de Petro: "170 reacciones; fue en vivo, inmediato"

Reaparición de Daniel Ortega - Foto: EFE
Daniel Ortega

Con mirada perdida y un notable deterioro de salud: así fue la reaparición del dictador Daniel Ortega

Delegación de diálogo de Dinorah Figuera con el régimen venezolano / FOTO: Redes Sociales
Dinorah Figuera

El cuarto ciclo de diálogos entre Dinorah Figuera y el régimen venezolano ya tendría fecha

María Corina Machado | Fotos: AFP
Regimen chavista

"A Venezuela la vamos a ver libre": contundente mensaje de Jeanine Áñez sobre fin de la dictadura chavista

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las instituciones fueron cómplices de Santiago Peña": expresidente Franco sobre caso de Ueno Bank

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Con mirada perdida y un notable deterioro de salud: así fue la reaparición del dictador Daniel Ortega

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Escándalo amoroso desató crisis de seguridad en Estados Unidos: CEO de Nvidia en la mira de la CIA y el FBI

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Grave denuncia sobre "Médico del terror" del régimen de Venezuela: lo señalan de encubrir torturas

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Trump asegura que pronto terminará el conflicto con el régimen de Irán y que ataques no son necesarios

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

"La única manera de defenderse de dictaduras es a través de Gobiernos que cumplan la Constitución": Álvaro Uribe, expresidente de Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de mansión de pandillero en Haití-Foto: Cortesía
Haití

Dicho y hecho: así fue el contundente ataque de Nayib Bukele a mega mansión de cabecilla en Haití

María Corina Machado | Fotos: AFP
Regimen chavista

"A Venezuela la vamos a ver libre": contundente mensaje de Jeanine Áñez sobre fin de la dictadura chavista

Delegación de diálogo de Dinorah Figuera con el régimen venezolano / FOTO: Redes Sociales
Dinorah Figuera

El cuarto ciclo de diálogos entre Dinorah Figuera y el régimen venezolano ya tendría fecha

Boceto judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores - EFE
Juicio contra Maduro

Defensa de Maduro vende a temidos colectivos chavistas como supuestas "organizaciones inofensivas" por la ecología, el deporte y los derechos humanos

Ilustración de audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York - Foto: EFE
Cilia Flores

"Recibí asfixias": víctima responde a Maduro y Flores, quienes buscan que les quiten cargos de tortura

Más de Actualidad

Ver más
Cuarruajes en Central Park, Nueva York - Foto: EFE
Nueva York

Nueva York vota a favor de prohibir los carruajes de caballos en Central Park: trabajadores anunciaron demanda

Stephen Miller, como jefe de gabinete de la Casa Blanca-Foto: AFP
Stephen Miller

Stephen Miller, el hombre que le declaró la guerra al Tren de Aragua, ahora es mano derecha de Trump

Testimonios de las víctimas de torturas de Maduro y Cilia - Foto: AFP/Canva
Presos políticos en Venezuela

Los dolorosos testimonios de las víctimas de torturas de Maduro y Cilia, quienes no aceptaron cargos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Cuarruajes en Central Park, Nueva York - Foto: EFE
Nueva York

Nueva York vota a favor de prohibir los carruajes de caballos en Central Park: trabajadores anunciaron demanda

Stephen Miller, como jefe de gabinete de la Casa Blanca-Foto: AFP
Stephen Miller

Stephen Miller, el hombre que le declaró la guerra al Tren de Aragua, ahora es mano derecha de Trump

Karol G | Foto EFE
Karol G

Karol G sorprende con impactante disfraz de gran producción: este es el personaje que eligió para celebrar Halloween

Testimonios de las víctimas de torturas de Maduro y Cilia - Foto: AFP/Canva
Presos políticos en Venezuela

Los dolorosos testimonios de las víctimas de torturas de Maduro y Cilia, quienes no aceptaron cargos

Foto de referencia (Canva)
Ejército

Ejército de EE. UU. revela foto de operación conjunta con 400 soldados colombianos en el Fuerte Militar de Tolemaida

Presidente, Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Ofensiva

"Una campaña ofensiva que es contundente contra la amenaza de los grupos terroristas": Diego Molano sobre acciones de De la Espriella en Colombia

Virus Shamonda - Canva
Virus

Alerta por primer caso humano del virus 'Shamonda': "Las investigaciones siguen en curso"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023