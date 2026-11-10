Grave denuncia sobre "Médico del terror" del régimen de Venezuela: lo señalan de encubrir torturas

Grave denuncia sobre médico vinculado al entorno de Delcy Rodríguez, el cual se estaría encargando de manipular los informes clínicos de los presos políticos, con la finalidad de ocultar las torturas del régimen hacia los privados de la libertad. El “médico del terror”, así presenta el reportero gráfico Jesús Medina, a Horacio Bargiela Álvarez, quien cataloga como galeno de cabecera de la encargada de la dictadura y el cual se habría prestado para encubrir los vejámenes de la dictadura.