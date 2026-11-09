Servicio Secreto de Estados Unidos activa protocolo de seguridad en la Casa Blanca tras incidente: esto se sabe

El Servicio Secreto de Estados Unidos activó en los últimos minutos el protocolo de seguridad al interior de la Casa Blanca luego de un incidente en las inmediaciones.

Según han detallado medios de Estados Unidos, el hecho se produjo luego de un accidente cerca del extremo norte de un parque situado al frente de la casa de gobierno.

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Esto habría provocado un enfrentamiento en el que intervinieron el Servicio Secreto y la Guardia Nacional con el conductor.

Específicamente, el incidente tuvo lugar del parque Lafayette Square.

El personal del Servicio Secreto de Estados Unidos ordenó a los periodistas que cubren la Casa Blanca que se desplazaran al interior del edificio.

De acuerdo con imágenes publicadas por uno de los reporteros de la Casa Blanca, se observa un auto estrellado en el parque.

Cabe resaltar que el presidente Donald Trump ha sufrido diferentes atentados incluso desde antes de asumir en la presidencia.